پزشکیان: رضایت عمومی مردم محور اصلی حکمرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، عصر چهارشنبه در نشست با فعالان فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت قرار دادن رضایت عمومی مردم در مرکز تصمیمگیریها گفت: عدالتی که باید دنبال شود، عدالتی است که همه را در بر بگیرد و بتواند رضایت اکثریت جامعه را تأمین کند. اگر عموم مردم ناراضی باشند، رضایت گروهی خاص هیچ ارزشی نخواهد داشت و در نهایت نارضایتی عمومی همه چیز را با خود میشوید و میبرد.
وی با اشاره به نقش مردم در پایداری جامعه افزود: ستون دین، جامعه مسلمانان و قدرت در برابر دشمنان، عموم مردم هستند. مسئولان باید دلشان با مردم باشد، با آنان حرکت کنند و تصمیماتشان بر اساس خواست و منافع عمومی اتخاذ شود. آنچه امروز دولت دنبال میکند، پیادهسازی همین نگاه و رفتار در جامعه است.
رئیسجمهور با بیان اینکه مشکل اصلی جوامع، نبود راهحل علمی نیست، تصریح کرد: برای اغلب مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، راهحلهای روشن و متعدد وجود دارد، اما کمبود اصلی در نبود یا ضعف نیروی انسانی توانمند، باانگیزه و باایمان است؛ افرادی که بتوانند علم و مهارت خود را در خدمت جامعه قرار دهند.
پزشکیان با انتقاد از فرهنگ پایین کشیدن افراد توانمند گفت: ما عادت کردهایم وقتی کسی رشد میکند یا توانمند میشود، او را زمین بزنیم. این رفتار مانع شکلگیری نیروهای مؤثر میشود و حل مسائل را دشوار میکند.
وی با اشاره به نقش دانشگاهها در حل مشکلات کشور اظهار داشت: دانشگاهها امروز در حوزههایی مانند آب، انرژی، محیط زیست، مدیریت و تغییر رفتار اجتماعی درگیر شدهاند، اما باید توجه داشت که تغییر رفتار یک فرآیند زمانبر و چندساله است و با تصمیمهای مقطعی حل نمیشود. هر هدفی زمان متناسب با خود را میطلبد؛ همانطور که تربیت یک متخصص سالها تلاش نیاز دارد.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تحول دانشگاهها گفت: اگر استادان اقتصاد، فرهنگ، مدیریت و جامعهشناسی داریم اما جامعه همچنان با مشکل مواجه است، یعنی جایی از کار میلنگد. دانشگاههای ما هنوز عمدتاً در نسلهای اول و دوم متوقف ماندهاند، در حالی که دانشگاههای نسل سوم و چهارم در جهان به حل مسائل جامعه، توسعه پایدار و آیندهنگری میپردازند.
پزشکیان خاطرنشان کرد: دانشگاه امروز باید فراتر از حل مسائل روز، به آینده صد سال بعد، حفظ منابع، پایداری محیط زیست و امکان زیست نسلهای آینده بیندیشد؛ نه اینکه فقط به مصرف امروز فکر کند و آینده را نادیده بگیرد.
تلاش برای توسعه اعتماد به توانمندیهای داخلی و دانشگاهها
پزشکیان همچنین با اشاره به اقدامات کنونی دانشگاهها گفت: دانشگاهها در حال حاضر به حل مسائل مهم کشور فکر میکنند و ما به دنبال چنین دانشگاههایی هستیم. برخی دانشگاهها وارد همکاری با ما شدهاند و امیدواریم این همکاریها در سراسر کشور گسترش یابد. من باور دارم اگر هر استان دانشگاه خود را وارد صحنه کند، هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت که نتوانیم حل کنیم. کافی است باور کنیم.
رئیسجمهور با تأکید بر اعتماد به نخبگان، هنرمندان، کارآفرینان و دانشمندان داخلی افزود: باید به افرادی که درد و رنج مردم را درک میکنند احترام بگذاریم، پشت سرشان بایستیم و از تواناییهایشان استفاده کنیم. این تنها راه برونرفت است. هر کسی با نگاه به خود، تلاش و پشتکار میتواند به جایگاهی برسد که پرچم کشور را در دنیا بالا ببرد.
پزشکیان با بیان تجربه شخصی خود گفت: من از یک خانواده متوسط به پایین آمدهام و هیچ پشتوانهای جز خدا نداشتم. امروز در مقابل مردم ایستادهام و با تمام وجود به کشور و مردم عشق میورزم. هر کاری از دستم بر بیاید، برای اجرای عدالت و خدمت به مردم انجام خواهم داد. باید باور کنیم که میتوانیم.
وی در پایان با تأکید بر وحدت ملی و مقابله با فشارهای خارجی گفت: استثمارگران و استعمارگران نمیخواهند ایران ما سربلند باشد، اما اگر انسجام داشته باشیم، قدرت خود را به دنیا نشان خواهیم داد. دست از اختلافات و حذف کردنها باید برداریم و با همکاری، تلاش و باور به توانمندیهای خود، آینده کشور را بسازیم.
