این فراخوان با هدف ارتقای کیفیت برنامهها و مشارکت گستردهتر نهادها و فعالان قرآنی، در سه رویکرد «موضوعمحور»، «مخاطبمحور» و «قالبمحور» منتشر شده است.
در این فراخوان، موضوعات متنوعی در حوزههای قرآن و عترت و ناظر به مسائل روز جامعه مورد توجه قرار گرفته و از فعالان، مؤسسات، پژوهشگران، نهادها و دستگاههای فرهنگی و قرآنی کشور دعوت شده است تا طرحهای پیشنهادی خود را در چارچوب اولویتهای اعلامشده ارائه کنند.
علاقهمندان برای شرکت در این فراخوان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به نشانی iqfa.ir اقدام به ثبتنام کنند. پس از ورود به سامانه و تکمیل مشخصات فردی، لازم است در بخش «ثبتنام طرحهای پیشنهادی»، کاربرگ مربوطه را دریافت و تکمیل کرده و در قالب فایل PDF بارگذاری نمایند. این روند به منظور تسهیل دریافت طرحها و امکان بررسی دقیقتر ایجاد شده است و تمامی متقاضیان باید مراحل یادشده را بهطور کامل انجام دهند تا طرحهای آنان در فرآیند ارزیابی شورای طرح و برنامه سی و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم قرار گیرد.
برای مشاهده جزئیات محورها و اولویتها، به فایل PDF مراجعه کنید
