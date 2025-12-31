سپاه ولیعصر(عج) خوزستان مدال افتخار جشنواره مالک اشتر کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مغینمی چهارشنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در جشنواره مالک اشتر سازمان بسیج مستضعفین، سپزپوشان سپاه خوزستان توانستند افتخاری دیگر برای استان و سپاه ولی عصر (عج) خوزستان کسب کنند.

وی افزود: سپاه استان خوزستان بعد از کسب رتبه برتر در چهار دوره و به صورت مستمر، موفق به دریافت مدال افتخار به عنوان سپاه ممتاز در کشور شد.

دبیر اشراف سپاه ولی عصر (عج) خوزستان اضافه کرد: این مدال برای اولین بار در ۴۷ سال گذشته تنها به سپاه خوزستان اعطا شد که این نشان از همت بالا در بخش‌های مختلف و تلاش فرماندهی سپاه استان، همه پاسداران، بسیجیان و عموم مردم خوزستان است.