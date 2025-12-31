  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۱۳

سپاه ولیعصر(عج) خوزستان مدال افتخار جشنواره مالک اشتر کشور را کسب کرد

سپاه ولیعصر(عج) خوزستان مدال افتخار جشنواره مالک اشتر کشور را کسب کرد

اهواز ـ دبیر اشراف سپاه ولی عصر(عج) خوزستان گفت: سپاه خوزستان موفق به کسب عنوان ممتاز و مدال افتخار جشنواره مالک اشتر کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مغینمی چهارشنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در جشنواره مالک اشتر سازمان بسیج مستضعفین، سپزپوشان سپاه خوزستان توانستند افتخاری دیگر برای استان و سپاه ولی عصر (عج) خوزستان کسب کنند.

وی افزود: سپاه استان خوزستان بعد از کسب رتبه برتر در چهار دوره و به صورت مستمر، موفق به دریافت مدال افتخار به عنوان سپاه ممتاز در کشور شد.

دبیر اشراف سپاه ولی عصر (عج) خوزستان اضافه کرد: این مدال برای اولین بار در ۴۷ سال گذشته تنها به سپاه خوزستان اعطا شد که این نشان از همت بالا در بخش‌های مختلف و تلاش فرماندهی سپاه استان، همه پاسداران، بسیجیان و عموم مردم خوزستان است.

کد خبر 6709063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها