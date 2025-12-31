  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۱۹

۵۰ پروژه آبخیزداری در استان سمنان اجرا شد؛ مدیریت موفق بارش‌های اخیر

۵۰ پروژه آبخیزداری در استان سمنان اجرا شد؛ مدیریت موفق بارش‌های اخیر

سمنان- مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با اعلام اجرای ۵۰ پروژه آبخیزداری در سال جاری، گفت: این سازه‌ها نقش مؤثری در مدیریت بهینه بارش‌های اخیر استان داشتند.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای ۵۰ پروژه آبخیزداری و آبخوان داری طی سال جاری در استان سمنان خبر داد و ابراز داشت: هدف اجرای این طرح‌ها پیشگیری از سیلاب و مهار روان آب‌ها است.

وی ادامه داد: طی بارندگی‌های اخیر بخشی از این سازه‌ها آبگیری شده است که می‌تواند در حوزه کشاورزی نقش مهم ایفا کند.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان از تداوم رسیدگی و توجه به حوزه آبخیزداری خبر داد و اظهار داشت: تاکنون در یک میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز استان عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری اجرا شده است.

رهایی با تاکید بر اینکه آبخیزداری در نفوذ پذیر آب در زمین و پیشگیری از هدر رفت آن نقش حیاتی دارد، تصریح کرد: ظرفیت کلی آبگیری در سازه‌های احداثی حدود ۱۱۰ میلیون متر مکعب برآورد می‌شود.

وی افزود: انتظار می‌رود با تداوم بارش‌ها در سطح استان حجم بالایی از این روان آب‌های جمع‌آوری شده توسط این سازه‌ها مدیریت شود.

کد خبر 6709102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها