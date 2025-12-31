علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای ۵۰ پروژه آبخیزداری و آبخوان داری طی سال جاری در استان سمنان خبر داد و ابراز داشت: هدف اجرای این طرح‌ها پیشگیری از سیلاب و مهار روان آب‌ها است.

وی ادامه داد: طی بارندگی‌های اخیر بخشی از این سازه‌ها آبگیری شده است که می‌تواند در حوزه کشاورزی نقش مهم ایفا کند.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان از تداوم رسیدگی و توجه به حوزه آبخیزداری خبر داد و اظهار داشت: تاکنون در یک میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز استان عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری اجرا شده است.

رهایی با تاکید بر اینکه آبخیزداری در نفوذ پذیر آب در زمین و پیشگیری از هدر رفت آن نقش حیاتی دارد، تصریح کرد: ظرفیت کلی آبگیری در سازه‌های احداثی حدود ۱۱۰ میلیون متر مکعب برآورد می‌شود.

وی افزود: انتظار می‌رود با تداوم بارش‌ها در سطح استان حجم بالایی از این روان آب‌های جمع‌آوری شده توسط این سازه‌ها مدیریت شود.