به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی غروب شنبه در بازدید پروژه آبخیز داری شهر سمنان وسعت حوزه‌های آبخیز استان را پنج میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: این سازه‌ها به ارزای هر هکتار آبخیزداری ۲۷۰ متر مکعب آب را سالانه کنترل می کند.

وی با اشاره به اینکه در ۹۰۰ هکتار حوزه های آبخیز استان سمنان عملیات آبخیزداری در دست اجرا است، اظهار داشت: این سازه ها تا ۸۱ متر مکعب استحصال آب را دارا است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از سرازیر شدن آب همین سازه‌های آبخیز طی بارش‌های متناوب فصل بهار در استان خبر داد و بیان کرد: این بارش های اسفند و فروردین موجب تامین رطوبت اولیه سطح خاک شده است.

رهایی با اشاره به اینکه در قسمت‌های زیادی از حوزه های آبخیز میامی، شاهرود، دامغان، مهدیشهر، آرادان و گرمسار روان آب جاری شد، ادامه داد: این روان آب در هر شهرستان با توجه به اقلیم شدت و ضعف داشته است.

وی اضافه کرد: با توجه به مزیت‌های آبخیز داری در تغذیه سفره های زیر زمینی و کشاورزی اجرای این طرح‌ها مطالبه مردمی است لذا مشارکت دادن آن‌ها با جذب حمایت‌های مالی و اعتباری دولت در دست اجرا قرار دارد.