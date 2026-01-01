رضا مقاتلی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه دره گهلی واقع در محور خورموج–لاور که در زمان بارندگی موجب مسدود شدن مسیر تردد دهستان طسوج و لاور شرقی میشد، پس از پیگیریهای مستمر به مرحله مناقصه رسیده است.
وی با اشاره به اهمیت این محور ارتباطی افزود: انسداد مسیر در فصل بارندگی مشکلات متعددی برای مردم منطقه ایجاد میکرد که با اجرای این پروژه، بخش مهمی از این دغدغهها برطرف خواهد شد.
فرماندار دشتی تصریح کرد: این پروژه با حمایت دولت چهاردهم و از محل اعتبارات شهرستانی و همچنین اعتبارات در اختیار نماینده مردم شریف شهرستانهای دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال به مناقصه رفته است.
مقاتلی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، ایمنی تردد افزایش یافته و ارتباط پایدار برای مردم این منطقه تثبیت خواهد شد.
