فرماندار دشتی: پروژه محور خورموج - لاور تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در بازدید میدانی از پروژه محور خورموج - لاور، با بررسی روند اجرای این طرح، کندی پیشرفت پروژه را مورد اشاره قرار داد و خواستار تسریع در عملیات اجرایی و اتمام هرچه سریع‌تر این مسیر شد.

وی با بیان اینکه این محور از راه‌های مهم و پرتردد منطقه به شمار می‌رود، اظهار داشت: تکمیل این پروژه نقش مؤثری در تسهیل تردد، افزایش ایمنی جاده‌ای و رفاه مردم منطقه خواهد داشت و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

فرماندار دشتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این محور افزود: قیرپاشی حدود یک و نیم کیلومتر از این مسیر انجام شده و عملیات آسفالت این بخش در روزهای آینده اجرا خواهد شد، اما بخش‌هایی از مسیر همچنان باقی مانده که لازم است در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود.

تأخیر قابل قبول نیست

مقاتلی بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و افزایش سرعت اجرای پروژه تأکید کرد و گفت: تأخیر در بهره‌برداری از این محور قابل قبول نیست و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط باید با هماهنگی و تلاش بیشتر، روند اجرای پروژه را تسریع کنند.

وی از مشارکت و همکاری مناسب کارخانه سیمان در اجرای این پروژه قدردانی کرد و افزود: همراهی بخش‌های صنعتی و تولیدی می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهرستان داشته باشد.

فرماندار دشتی بر پیگیری مستمر این پروژه تا تکمیل نهایی تأکید کرد و خواستار رفع موانع موجود در مسیر اجرا شد.