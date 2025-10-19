فرماندار دشتی: تسریع در اتمام محور خورموج – لاور مطالبه جدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در بازدید از روند اجرای محور خورموج – لاور با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان اظهار کرد: پروژه محور خورموج – لاور از مطالبات دیرینه مردم منطقه است و تکمیل آن نقش مهمی در تسهیل تردد، افزایش ایمنی جاده‌ای و رونق اقتصادی این شهرستان دارد.

فرماندار دشتی افزود: دولت چهاردهم با نگاه عدالت‌محور و توسعه‌گرای خود، بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار تأکید دارد و محور خورموج – لاور نیز از جمله طرح‌هایی است که باید با همین رویکرد دنبال شود.

مقاتلی با تأکید بر لزوم رفع موانع و تسریع در روند اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با هماهنگی و پیگیری مستمر، مشکلات احتمالی را برطرف کرده و پروژه را با جدیت و کیفیت مناسب به سرانجام برسانند.

فرماندار دشتی همچنین بر نظارت دقیق بر کیفیت اجرای پروژه تأکید کرد و گفت: باید تلاش شود این محور در موعد مقرر و با رعایت استانداردهای فنی به بهره‌برداری برسد تا رضایت‌مندی مردم و تحقق وعده‌های دولت چهاردهم محقق شود.