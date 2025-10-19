  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۴

فرماندار دشتی: تسریع در اتمام محور خورموج – لاور مطالبه جدی مردم است

بوشهر- فرماندار دشتی بر ضرورت تسریع در اتمام این پروژه تأکید کرد و خواستار اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق مطالبات مردم، در چارچوب رویکرد عدالتی دولت چهاردهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در بازدید از روند اجرای محور خورموج – لاور با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان اظهار کرد: پروژه محور خورموج – لاور از مطالبات دیرینه مردم منطقه است و تکمیل آن نقش مهمی در تسهیل تردد، افزایش ایمنی جاده‌ای و رونق اقتصادی این شهرستان دارد.

فرماندار دشتی افزود: دولت چهاردهم با نگاه عدالت‌محور و توسعه‌گرای خود، بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار تأکید دارد و محور خورموج – لاور نیز از جمله طرح‌هایی است که باید با همین رویکرد دنبال شود.

مقاتلی با تأکید بر لزوم رفع موانع و تسریع در روند اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با هماهنگی و پیگیری مستمر، مشکلات احتمالی را برطرف کرده و پروژه را با جدیت و کیفیت مناسب به سرانجام برسانند.

فرماندار دشتی همچنین بر نظارت دقیق بر کیفیت اجرای پروژه تأکید کرد و گفت: باید تلاش شود این محور در موعد مقرر و با رعایت استانداردهای فنی به بهره‌برداری برسد تا رضایت‌مندی مردم و تحقق وعده‌های دولت چهاردهم محقق شود.

