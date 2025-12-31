به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیان مهر در سخنانی، اظهار داشت: در راستای مطالبات مردمی به‌منظور پیشگیری از وقوع جرایم طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط همه واحدهای انتظامی تابعه شهرستان خرم‌آباد به اجرا در آمد.

وی تصریح کرد: در جریان اجرای طرح ۳۹ دستگاه خودرو ۱۳ دستگاه موتورسیکلت که به‌عناوین‌مختلف از جمله پلاک مخدوش و فاقد مدارک و غیره دارای تخلف بودند توقیف شدند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، افزود: همچنین ۴۱ محکوم متواری تحت تعقیب قضائی و انتظامی دستگیر و همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ کیان مهر، بیان داشت: در بخش دیگر از اجرای طرح تعداد ۲۱ معتاد متجاهر جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد انتقال شدند.

وی بر تداوم اجرای این‌گونه طرح‌ها تأکید کرد و گفت: پلیس با تمام توان در مسیر تأمین نظم و امنیت شهروندان گام بر می‌دارد و مردم هرگونه نیازهای پلیسی را با تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند.