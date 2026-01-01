استاندار کرمانشاه: ذخایر کالاهای اساسی کرمانشاه در وضعیت مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه شامگاه چهارشنبه در نشست با اصناف و بازاریان استان کرمانشاه با اشاره به شرایط بازار اظهار کرد: ذخایر کالاهای اساسی استان در وضعیت مطلوب قرار دارد و هیچ‌گونه کمبودی در تأمین اقلامی مانند برنج، روغن و سایر کالاهای اساسی وجود ندارد.

وی افزود: کرمانشاه استانی تولیدکننده و حتی در برخی اقلام صادرکننده است، بنابراین نگرانی در زمینه تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و نیاز بازار با همکاری اصناف، تجار و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت کامل در حال تأمین است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مصرف سالانه گندم استان حدود ۲۵۰ هزار تن است، گفت: تنها یکی از ذخایر موجود معادل یک سال و نیم مصرف استان را پوشش می‌دهد و در حوزه شکر نیز ذخایر استان برای یک و نیم تا دو سال آینده کفایت می‌کند.

وی ادامه داد: در حوزه برنج و روغن نیز انواع برنج هندی و پاکستانی به میزان کافی در انبارهای استان ذخیره شده و شایعات مطرح‌شده درباره کمبود کالا صحت ندارد و مردم نباید به فضاسازی‌های کاذب توجه کنند.

حبیبی با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان و عید نوروز تصریح کرد: این ایام اوج مصرف بازار است و باید از هم‌اکنون برای تأمین مناسب کالاها برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا رفاه مردم حفظ گردد.

وی با تفکیک حساب بازاریان از برخی افراد سودجو تأکید کرد: حساب اصناف شریف از افراد محدود سودجو کاملاً جداست و دستگاه‌های مسئول با هرگونه سوءاستفاده برخورد قانونی خواهند داشت.

استاندار کرمانشاه در پایان از اصناف خواست مردم را به خرید منطقی دعوت کنند و افزود: هیچ کمبودی وجود ندارد و خرید بیش از نیاز تنها موجب اخلال در بازار می‌شود.