کنارک - شب گذشته در پی طوفان شدید در سواحل مکران، به تعدادی از قایق ها و لنج ها خسارت زیادی وارد شد.
