۱۱ دی ۱۴۰۴، ۰:۰۴

طوفان به قایق‌ها و لنج‌های ساحل کنارک آسیب زد

کنارک - شب گذشته در پی طوفان شدید در سواحل مکران، به تعدادی از قایق ها و لنج ها خسارت زیادی وارد شد.

