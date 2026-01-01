مشکلات زنان عشایر و روستایی در حوزه آب و مسیرهای کوچ رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر؛، پریچهر سلطانی، صبح پنجشنبه در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس جمهور با اشاره به وضعیت معیشتی و اجتماعی زنان اظهار کرد: فشارهای اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی، بنیان بسیاری از خانواده‌ها را نشانه رفته و هم‌زمان انتشار اخبار اختلاس‌ها و حقوق‌های نجومی، خشم و بی‌اعتمادی جامعه را افزایش داده است، این پرسش جدی وجود دارد که اگر کشور با کمبود منابع مواجه است، این حجم از فساد و بی‌عدالتی چگونه توجیه می‌شود و جایگاه قانون، نظارت و بازرسی کجاست؟

وی با تأکید بر مطالبات قانونی زنان تصریح کرد: ما زنان خواهان اجرای کامل اصل ۲۱ قانون اساسی هستیم؛ اصلی که تضمین‌کننده حقوق زنان در تمامی ابعاد و زمینه‌ساز رشد شخصیت، احیای حقوق مادی و معنوی و حمایت همه‌جانبه از زنان است، همچنین اجرای بند پانزدهم سیاست‌های کلی نظام در برنامه هفتم توسعه، مبنی بر رفع موانع شکوفایی زنان و بهره‌گیری از ظرفیت آنان در حکمرانی و توسعه ملی، یک ضرورت انکارناپذیر است.

این فعال اجتماعی حوزه زنان و خانواده، با اشاره به مطالبات مشخص زنان استان تصریح کرد: زنان چهارمحال و بختیاری خواهان رفع مشکلات خود با تخصیص بودجه‌های مشخص، به‌ویژه از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها هستند؛ اعتباری که سهم استان از آن همواره کمتر از نیاز واقعی بوده است.

سلطانی تأمین مسکن ارزان برای زنان خودسرپرست، اشتغال پایدار و بیمه زنان و جوانان، ایجاد مراکز مشاوره در دسترس، تشکیل کارگروه‌های تسهیل‌گری اشتغال در روستاها و شهرها و تقویت تعاونی‌های زنان را از مهم‌ترین مطالبات دانست و گفت: ساماندهی و آموزش زنان فعال در حوزه فرش، صنایع‌دستی، محصولات لبنی و کشاورزی، ایجاد بازار فروش داخلی و خارجی، حذف واسطه‌ها، خرید تضمینی محصولات و توسعه صنایع تبدیلی باید در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: ایجاد مراکز مهارت‌آموزی خلاقانه در حوزه کارآفرینی، تکمیل زنجیره ارزش مشاغل خانگی، آموزش بسته‌بندی، برندسازی و بازاریابی، اجرای کامل مصوبه وزارت کشور درباره مراکز فروش و هم‌افزایی نهادهای متولی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، از الزامات توسعه پایدار در استان است.

این فعال اجتماعی حوزه زنان و خانواده با اشاره به مشکلات سلامت و درمان زنان اظهار کرد: کمبود امکانات درمانی، دسترسی محدود به پزشکان متخصص و ضعف پوشش بیمه‌ای خانواده‌های دهک‌های پایین، همچنان از معضلات جدی مناطق کم‌برخوردار است، اختصاص بودجه برای غربالگری و درمان سرطان‌های شایع زنان و حمایت از خانواده زندانیان نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

سلطانی وضعیت زیرساخت‌ها را نیز نگران‌کننده دانست و افزود: جاده‌های ناایمن استان سالانه موجب داغدار شدن مادران، بیوه شدن زنان و بی‌سرپرست شدن کودکان می‌شود، انتظار می‌رود بخشی از سود صنایع بزرگ، از جمله خودروسازان، صرف توسعه و ایمن‌سازی راه‌ها شود.

وی با اشاره به آموزش و جوانی جمعیت یادآور شد: اجرای قانون جوانی جمعیت بدون تأمین بودجه درمان و اسکان زوج‌های جوان ممکن نیست، همچنین در بسیاری از مناطق محروم، دختران از تحصیل در رشته‌های ریاضی و تجربی محروم‌اند و ایجاد هنرستان‌ها و دبیرستان‌های شبانه‌روزی برای دختران یک ضرورت است.

سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زنان عشایر و روستایی اشاره کرد و گفت: هنوز در بسیاری از مناطق، زنان و دختران مجبورند آب آشامیدنی را با مشک‌ها و دبه‌هایی چندین برابر توان جسمی خود حمل کنند، چهارمحال و بختیاری بزرگ‌ترین استان عشایری کشور است و نیازمند تحولی عادلانه، عزتمندانه و پایدار در حوزه آب، راه‌های عشایری و مسیرهای کوچ است.

این فعال اجتماعی حوزه زنان و خانواده در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی زنان بیان داشت: توزیع اعتبارات مرتبط با شاخص‌های عدالت جنسیتی باید بر اساس اسناد آمایش سرزمین و با نظارت دفاتر امور بانوان انجام شود. زنان کشور خواهان تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل با ردیف بودجه و ساختار مشخص هستند تا بتواند پاسخگوی مطالبات نیمی از جمعیت ایران باشد.