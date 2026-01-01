میرزایی: حال معیشت مردم خوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن صبح پنج شنبه در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری با رئیس جمهور، با درود به رهبر معظم انقلاب و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای کشور، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: اگر منصفانه نگاه کنیم، حال مردم و به‌خصوص توده‌های ضعیف جامعه خوب نیست و کشور با تورم، ناترازی‌های متعدد، ضعف مدیریت‌ها، رانت‌خواری و سوءاستفاده‌ها از یک‌سو و فشار سنگین دشمن در قالب جنگ ترکیبی از سوی دیگر مواجه است.

وی با تأکید بر اینکه صاحبان اصلی انقلاب مردم هستند، افزود: مردم ایران نتیجه سال‌ها مقاومت و پایداری خود را از دست نخواهند داد و در برابر یاوه‌گویی‌های دشمن ایستاده‌اند و پیروزی قطعی در انتظار ملت مقاوم ایران است.

نماینده بروجن با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و تمدنی استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: بخش عمده اقتصاد این استان بر دوش کشاورزان، روستاییان، عشایر و مشاغل خانگی است؛ از قالیبافی و گلیم‌بافی تا برندهای معتبری همچون قالی چالدر، یلمه و قشقایی که متأسفانه در حال فراموشی هستند.

میرزایی مهم‌ترین نیاز فعالان اقتصادی استان را تسهیلات بانکی دانست و افزود: شهرهایی مانند بلداجی با حدود ۱۵۰ کارگاه گزسازی، هفشجان به‌عنوان مرکز جوش ایران، و بسیاری از مشاغل خرد و خانگی تنها خواسته‌شان حمایت بانکی برای ادامه فعالیت است.

وی با اشاره به بحران آب و خشک شدن دشت‌های استان تصریح کرد: توسعه گلخانه‌ها به‌عنوان راه نجات کشاورزی استان مطرح است اما تعرفه‌های سنگین گاز و کمبود تسهیلات بانکی، تولیدکنندگان را با مشکل جدی مواجه کرده است.

نماینده بروجن همچنین خواستار حمایت از طرح باغات بادام در اراضی شیبدار، توسعه پرورش ماهی‌های سردآبی و تأمین نهاده‌های آبزیان شد و گفت: این ظرفیت‌ها می‌تواند آینده اقتصادی استان را متحول کند، مشروط بر آنکه حمایت مالی و بانکی لازم صورت گیرد.

میرزایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به صنایع فولادی استان تأکید کرد: برای حفظ رقابت‌پذیری این صنایع، نیازی به بودجه دولتی نیست؛ تنها درخواست ما این است که سهامداران اصلی، از جمله فولاد مبارکه، اجازه دهند سود این کارخانه‌ها برای توسعه و ایجاد حدود سه هزار فرصت شغلی سرمایه‌گذاری شود.

وی مشکل آب شرب را یکی از دغدغه‌های جدی مردم دانست و افزود: با وجود قرار گرفتن در کنار سرشاخه‌های کارون، دز و زاینده‌رود، مردم برخی شهرها از آب ناسالم با آلودگی نیترات استفاده می‌کنند. انتقال آب باکیفیت به شهرستان‌های بروجن، لردگان و خانمیرزا اقدام ارزشمندی بود که جای تقدیر دارد، اما پروژه بن–بروجن همچنان نیازمند تزریق بودجه است.

نماینده بروجن در پایان با قدردانی از رئیس‌جمهور، دولت، استاندار و مدیران استان گفت: در این شرایط سخت، وظیفه خود می‌دانیم از دولت حمایت کنیم و همه جریان‌های سیاسی را به وحدت ملی و همراهی با مسئولان برای حل مشکلات مردم دعوت می‌کنیم.

