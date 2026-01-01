  1. استانها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۱

میرزایی: حال معیشت مردم خوب نیست

شهرکرد-نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم به‌ویژه اقشار ضعیف یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخی را سپری می‌کنند، گفت: حال معیشت مردم خوب نیست، برای حل آن راهی پیدا کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن صبح پنج شنبه در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری با رئیس جمهور، با درود به رهبر معظم انقلاب و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای کشور، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: اگر منصفانه نگاه کنیم، حال مردم و به‌خصوص توده‌های ضعیف جامعه خوب نیست و کشور با تورم، ناترازی‌های متعدد، ضعف مدیریت‌ها، رانت‌خواری و سوءاستفاده‌ها از یک‌سو و فشار سنگین دشمن در قالب جنگ ترکیبی از سوی دیگر مواجه است.

وی با تأکید بر اینکه صاحبان اصلی انقلاب مردم هستند، افزود: مردم ایران نتیجه سال‌ها مقاومت و پایداری خود را از دست نخواهند داد و در برابر یاوه‌گویی‌های دشمن ایستاده‌اند و پیروزی قطعی در انتظار ملت مقاوم ایران است.
نماینده بروجن با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و تمدنی استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: بخش عمده اقتصاد این استان بر دوش کشاورزان، روستاییان، عشایر و مشاغل خانگی است؛ از قالیبافی و گلیم‌بافی تا برندهای معتبری همچون قالی چالدر، یلمه و قشقایی که متأسفانه در حال فراموشی هستند.

میرزایی مهم‌ترین نیاز فعالان اقتصادی استان را تسهیلات بانکی دانست و افزود: شهرهایی مانند بلداجی با حدود ۱۵۰ کارگاه گزسازی، هفشجان به‌عنوان مرکز جوش ایران، و بسیاری از مشاغل خرد و خانگی تنها خواسته‌شان حمایت بانکی برای ادامه فعالیت است.

وی با اشاره به بحران آب و خشک شدن دشت‌های استان تصریح کرد: توسعه گلخانه‌ها به‌عنوان راه نجات کشاورزی استان مطرح است اما تعرفه‌های سنگین گاز و کمبود تسهیلات بانکی، تولیدکنندگان را با مشکل جدی مواجه کرده است.

نماینده بروجن همچنین خواستار حمایت از طرح باغات بادام در اراضی شیبدار، توسعه پرورش ماهی‌های سردآبی و تأمین نهاده‌های آبزیان شد و گفت: این ظرفیت‌ها می‌تواند آینده اقتصادی استان را متحول کند، مشروط بر آنکه حمایت مالی و بانکی لازم صورت گیرد.

میرزایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به صنایع فولادی استان تأکید کرد: برای حفظ رقابت‌پذیری این صنایع، نیازی به بودجه دولتی نیست؛ تنها درخواست ما این است که سهامداران اصلی، از جمله فولاد مبارکه، اجازه دهند سود این کارخانه‌ها برای توسعه و ایجاد حدود سه هزار فرصت شغلی سرمایه‌گذاری شود.

وی مشکل آب شرب را یکی از دغدغه‌های جدی مردم دانست و افزود: با وجود قرار گرفتن در کنار سرشاخه‌های کارون، دز و زاینده‌رود، مردم برخی شهرها از آب ناسالم با آلودگی نیترات استفاده می‌کنند. انتقال آب باکیفیت به شهرستان‌های بروجن، لردگان و خانمیرزا اقدام ارزشمندی بود که جای تقدیر دارد، اما پروژه بن–بروجن همچنان نیازمند تزریق بودجه است.

نماینده بروجن در پایان با قدردانی از رئیس‌جمهور، دولت، استاندار و مدیران استان گفت: در این شرایط سخت، وظیفه خود می‌دانیم از دولت حمایت کنیم و همه جریان‌های سیاسی را به وحدت ملی و همراهی با مسئولان برای حل مشکلات مردم دعوت می‌کنیم.

    • IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      با 7ملیون تومان بازنشستگی و حق اولاد و همسر این کل پرداختی تامین اجتماعی به حد اقل بگیر برای چهار سر عاعله ماهی یک کیسه برنج هندی ششصد هزار تومانی میگرفتیم به ناگاه قیمت مصوب شد 2ملیون تومان نزدیک به قیمت چهار کیسه برنج هندی این است سیاست اقتصادی دولت نان وایی ها هم تقریبا همه ازاد پز شدند پول بازنشستگی و شاغلین به نان خالی دولتی هم نمیرسدملتی که دولتش به او جفا کرده و گرسنگی را و قحطی را افتخار میداند ایا این ملت دیگر به حرف های دولت میتواند اعتماد کند اشکهایمان را کچا بریزیم

