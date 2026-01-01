بحران معیشتی چهارمحال و بختیاری نیازمند تشکیل قرارگاه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی، پیش از ظهر پنجشنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری ضمن تأکید بر اهمیت صداقت و مهمان‌نوازی مردم استان، اظهار کرد: مردم ما دوست ندارند مهمانشان با گلایه‌های ما آزرده شود، اما ما نماینده و خادم مردم هستیم و لازم است مشکلات واقعی مردم که سال‌ها به دلیل تبعیض و بی‌عدالتی مورد توجه قرار نگرفته‌اند، به صورت شفاف مطرح شود.

وی با اشاره به بحران اقتصادی موجود تصریح کرد: مردم از گرانی‌های افسارگسیخته و کوچک‌تر شدن سفره‌ها بسیار نگرانند حقوق بازنشستگان، نیروهای مسلح و اقشار مختلف پاسخگوی نیازهایشان نیست و وضعیت معیشتی به شدت تحت فشار است. این وضعیت حاصل ۱۶ تا ۱۷ ماه اخیر نیست، بلکه روندی تاریخی است که نیازمند اقدام فوری است.

نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی افزود: ما به صداقت و شفافیت دولت اعتماد داریم و انتظار داریم اقدامات عملی و فوری از سوی سران قوا و مسئولان استان انجام شود، مردم باید آثار ملموس این اقدامات را ببینند، نه فقط شنیدن سخنان مسئولان.

موسوی به مشکلات زیرساختی استان پرداخت و ادامه داد: در حوزه آب، استان چهارمحال و بختیاری با چالش‌های جدی مواجه است، به‌ویژه در جنوب استان که کوهستانی و با شرایط متفاوت نسبت به مناطق کویری است، تخصیص‌های لازم باید به طور ویژه و صد درصد انجام شود تا مردم از این بحران خارج شوند.

وی همچنین به مسائل حوزه بهداشت اشاره کرد و افزود: شهرستان لردگان با جمعیتی قابل توجه، تنها یک بیمارستان دهه ۶۰ دارد که پاسخگوی نیاز مردم نیست، بیمارانی که به مراکز استان یا شهرهای اطراف مراجعه می‌کنند، مسیرهای طولانی ۱۰ تا ۱۲ ساعته را طی می‌کنند که فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد می‌کند. نیاز است با تخصیص منابع و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، این وضعیت اصلاح شود.

نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌های گذشته دولت در پروژه‌های ملی مانند نهضت مدرسه‌سازی عنوان داشت: همانطور که آثار مثبت مدرسه‌سازی را در مناطق غیر برخوردار می‌بینیم، اگر قرارگاه عملیاتی اقتصادی و معیشتی تشکیل شود، مردم می‌توانند نتایج واقعی اقدامات دولت را مشاهده کنند.

موسوی همچنین به عقب‌ماندگی‌های تاریخی استان اشاره کرد و افزود: این مشکلات صرفاً نتیجه عملکرد دولت فعلی نیست و روندی تاریخی دارد، بنابراین نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، از جمله مجلس، دولت و قوه قضائیه، برای جراحی اقتصادی و اصلاح ساختار معیشتی مردم هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت اقدام عملی اذعان داشت: مردم باید احساس کنند که سفره‌شان بهتر شده و مشکلاتشان کاهش یافته است، تشکیل قرارگاه اقتصادی تحت فرماندهی رئیس‌جمهور می‌تواند مسیر اصلاح و بهبود را سریع‌تر کند و صدای واقعی مردم به گوش مسئولان برسد.