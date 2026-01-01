دستگاه قضایی با هرگونه فساد مالی و اخلاقی برخورد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر عالیشاه در دیدار چهره به چهره با مردم روستای گلما ساری، بر پیگیری جدی مشکلات روستاییان و گسترش طرح‌های عمرانی در راستای رفع دغدغه‌های مردم تأکید کرد.

دادستان مرکز مازندران، ضمن تبریک ولادت حضرت علی (ع) و سالروز حماسه مردمی ۹ دی ماه، روز پیمان دوباره امت با ولایت بر اهمیت حضور مسئولان در میان مردم برای حل مشکلات تاکید کرد.

وی اظهار داشت: حضور مستمر مسئولان قضائی و اجرایی در روستاها و نشست‌های چهره به چهره با مردم از جمله تدابیر جدی برای رفع دغدغه‌های آنان است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت طرح هادی در روستاها و لزوم گسترش بافت روستاها از سوی بخشداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: این طرح باید به گونه‌ای اجرا شود که هزینه‌ای اضافی بر دوش مردم، دولت و دستگاه قضائی و انتظامی نیفتد و تمامی اعتبارات تخصیص یافته به این طرح در همان منطقه هزینه گردد.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران در ادامه به موضوعات کلان اقتصادی استان نیز اشاره کرد و گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی، جلسات هفتگی برای پیگیری مشکلات اقتصادی فعالان این حوزه با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار می‌شود و تمام تلاش ما حل مسائل و رفع مشکلات مردم است.

عالیشاه همچنین به اقدامات قوه قضائیه در برخورد با فساد تأکیدات رئیس قوه قضائیه در برخورد با اخلاگران نظام اقتصادی و در موضوع اخیر نوسانات بازار سکه و ارز اشاره کرده و تأکید کرد: دستگاه قضائی با هرگونه فساد مالی و اخلاقی برخورد خواهد کرد و مسئولان قضائی بر تکالیف قانونی خود به‌ویژه در موضوعات اقتصادی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود.

در این دیدار به مشکلات قضائی و اداری بیش از ۷۵ نفر از مردم رسیدگی شد و دستورات لازم در همین دیدار صادر و برخی موضوعات مهم مطرح شده از سوی مردم روستا در بحث طرح هادی بوده که بصورت گروهی عنوان گردید در همین جلسه بررسی و برای آن تدبیر و راه حل آن تعریف شد.

گفتنی است این دیدارها، که در راستای پیگیری مشکلات مردم و ایجاد همدلی میان دستگاه‌های اجرایی و قضائی صورت می‌گیرد، نشان از عزم جدی مسئولان برای بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی و رفع دغدغه‌های مردم در استان مازندران دارد.