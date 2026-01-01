  1. استانها
دستگاه قضایی با هرگونه فساد مالی و اخلاقی برخورد می کند

ساری - دادستان ساری به نوسانات بازار سکه و ارز اشاره و تأکید کرد: دستگاه قضائی با هرگونه فساد مالی و اخلاقی برخورد خواهد کرد و مسئولان قضائی بر تکالیف قانونی خود عمل می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر عالیشاه در دیدار چهره به چهره با مردم روستای گلما ساری، بر پیگیری جدی مشکلات روستاییان و گسترش طرح‌های عمرانی در راستای رفع دغدغه‌های مردم تأکید کرد.

دادستان مرکز مازندران، ضمن تبریک ولادت حضرت علی (ع) و سالروز حماسه مردمی ۹ دی ماه، روز پیمان دوباره امت با ولایت بر اهمیت حضور مسئولان در میان مردم برای حل مشکلات تاکید کرد.

وی اظهار داشت: حضور مستمر مسئولان قضائی و اجرایی در روستاها و نشست‌های چهره به چهره با مردم از جمله تدابیر جدی برای رفع دغدغه‌های آنان است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت طرح هادی در روستاها و لزوم گسترش بافت روستاها از سوی بخشداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: این طرح باید به گونه‌ای اجرا شود که هزینه‌ای اضافی بر دوش مردم، دولت و دستگاه قضائی و انتظامی نیفتد و تمامی اعتبارات تخصیص یافته به این طرح در همان منطقه هزینه گردد.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران در ادامه به موضوعات کلان اقتصادی استان نیز اشاره کرد و گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی، جلسات هفتگی برای پیگیری مشکلات اقتصادی فعالان این حوزه با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار می‌شود و تمام تلاش ما حل مسائل و رفع مشکلات مردم است.

عالیشاه همچنین به اقدامات قوه قضائیه در برخورد با فساد تأکیدات رئیس قوه قضائیه در برخورد با اخلاگران نظام اقتصادی و در موضوع اخیر نوسانات بازار سکه و ارز اشاره کرده و تأکید کرد: دستگاه قضائی با هرگونه فساد مالی و اخلاقی برخورد خواهد کرد و مسئولان قضائی بر تکالیف قانونی خود به‌ویژه در موضوعات اقتصادی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود.

در این دیدار به مشکلات قضائی و اداری بیش از ۷۵ نفر از مردم رسیدگی شد و دستورات لازم در همین دیدار صادر و برخی موضوعات مهم مطرح شده از سوی مردم روستا در بحث طرح هادی بوده که بصورت گروهی عنوان گردید در همین جلسه بررسی و برای آن تدبیر و راه حل آن تعریف شد.

گفتنی است این دیدارها، که در راستای پیگیری مشکلات مردم و ایجاد همدلی میان دستگاه‌های اجرایی و قضائی صورت می‌گیرد، نشان از عزم جدی مسئولان برای بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی و رفع دغدغه‌های مردم در استان مازندران دارد.

