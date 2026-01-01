پزشکیان در شهرکرد: انتخاب مدیران بر پایه تخصص است نه گرایش سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح پنج شنبه در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به محدودیت‌های زمانی خود برای دیدارهای فردی، تأکید کرد: ناتوانی در اختصاص وقت کوتاه به همه افراد به معنای بی‌توجهی یا نشنیدن مطالب مردم نیست، بلکه حجم بالای مراجعات چنین امکانی را عملاً ناممکن کرده است.

وی با بیان اینکه «ما هیچ‌وقت شما را فراموش نمی‌کنیم»، افزود: اگر هر فرد تنها پنج دقیقه درخواست وقت داشته باشد، حتی کل دوره ریاست‌جمهوری نیز برای پاسخ‌گویی کافی نخواهد بود.

پزشکیان در ادامه، اختلافات سیاسی و اجتماعی را ناشی از سوءتفاهم، ناآگاهی و ناتوانی در درک متقابل دانست و گفت: اگر حق را بپذیریم و بتوانیم آن را درست بیان و درست دریافت کنیم، دلیلی برای اختلاف وجود ندارد.

وی با استناد به آیات قرآن، ریشه بسیاری از تکذیب‌ها و تقابل‌ها در طول تاریخ را جهل و ناآگاهی عنوان کرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم گفت‌وگو بر پایه «دلیل و دستورالعمل روشن»، تصریح کرد: آیات قرآن صرفاً نصیحت نیستند، بلکه دستورالعمل زندگی و مدیریت‌اند و باید مبنای عمل قرار گیرند. همان‌طور که در پزشکی بر «اویدنس بیس» یا تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد تکیه می‌شود، در مدیریت، اقتصاد و سیاست نیز باید بر اساس دلیل محکم تصمیم گرفت.

پزشکیان همچنین با انتقاد از نگاه جناحی و حزبی در انتخاب مدیران، گفت: در اقتصاد، صنعت، کشاورزی و سیاست باید به‌دنبال متخصص‌ترین افراد بود، نه اینکه افراد را صرفاً بر اساس گرایش سیاسی قضاوت کنیم.

وی افزود: همان‌طور که هنگام بیماری به‌دنبال پزشک متخصص می‌رویم، نه همفکر سیاسی یا اعتقادی، در مدیریت کشور نیز باید امانت را به اهلش سپرد.

وی با اشاره به ترکیب دولت خود اظهار داشت: در دولت فعلی از نیروهای چپ، راست و افراد غیرجناحی استفاده شده و تلاش ما این بوده است که با کنار گذاشتن حذف‌های جناحی، در حد توان اصلاحات لازم را انجام دهیم.

انتخاب مدیران و سیاست‌ها بر اساس نظر کارشناسی و نه روابط شخصی یا جناحی انجام می‌شود

رئیس‌جمهور، در ادامه سخنان خود با تشریح روند تصمیم‌گیری دولت در حوزه کشاورزی و اقتصاد، تأکید کرد: انتخاب مدیران و سیاست‌ها بر اساس نظر کارشناسی و نه روابط شخصی یا جناحی انجام می‌شود.

وی با اشاره به یکی از تصمیمات دولت در حوزه کشاورزی گفت: در یک مورد، بر اساس نظر کمیسیون کشاورزی مجلس که به باور ما متشکل از کارشناسان و نمایندگان منتخب مردم است، فردی برای مسئولیت معرفی شد و ما نیز انتخاب اولیه خود را کنار گذاشتیم و بر اساس همان نظر کارشناسی عمل کردیم. این روند، همان الگویی است که در انتخاب رئیس بانک مرکزی و سایر مسئولان نیز دنبال شده است.

پزشکیان با بیان اینکه دولت انتظار ندارد همه دیدگاه‌هایش بدون نقد پذیرفته شود، افزود: من حرفم را می‌زنم و همه می‌توانند تحلیل خودشان را داشته باشند، اما تصمیم‌گیری در سطح ملی نمی‌تواند بر اساس فشارها یا مطالبات پراکنده‌ای باشد که بسیاری از آن‌ها باید در سطح استان‌ها حل‌وفصل شود.

ارز ترجیحی نباید در ابتدای زنجیره توزیع شود

رئیس‌جمهور در بخش مهمی از سخنان خود به سیاست ارزی و یارانه‌ها پرداخت و گفت: دولت به این جمع‌بندی رسیده است که ارز ترجیحی نباید در ابتدای زنجیره توزیع شود، بلکه باید به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی برسد. به همین دلیل، تصمیم گرفته‌ایم پرداخت ارز ۲۸ هزار تومانی به نهاده‌ها متوقف شود و یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی و هر ایرانی پرداخت شود. این به معنای حذف یارانه نیست، بلکه تغییر مسیر آن است.

وی با انتقاد از رانت‌های ناشی از تخصیص ارز چندنرخی تصریح کرد: هر کسی که ارز ارزان یا ارز ۷۰ هزار تومانی دریافت می‌کند، عملاً رانت می‌گیرد. این سازوکارها زمینه‌ساز فساد، رشوه، قاچاق و تخلف شده‌اند و بعد همان ساختار معیوب، نهادهای نظارتی را درگیر می‌کند. سیاست درست این است که از ابتدا زمینه تخلف را از بین ببریم.

پزشکیان عدالت را محور اصلی سیاست‌گذاری دولت دانست و گفت: سیاستی که به بی‌عدالتی منجر شود، ماندگار نخواهد بود. اگر یارانه می‌دهیم اما سهمی از آن به سفره دهک‌های پایین نمی‌رسد و در عوض سفره ثروتمندان رنگین‌تر می‌شود، این سیاست غلط است. ما موظفیم حق را به حق‌دار بدهیم.

وی با اذعان به دشواری اجرای این تصمیمات افزود: هر اصلاحی منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد و طبیعی است که مقاومت ایجاد شود، اما هدف دولت حل مشکل اکثریت مردم است. سود باید در حد تجارت متعارف باشد، نه اینکه از منابعی که متعلق به همه مردم است، عده‌ای سودهای کلان ببرند.

رئیس‌جمهور از همه جریان‌های سیاسی، اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، خواست تا برای اجرای سیاست‌های عادلانه با دولت همکاری کنند و گفت: اگر در اجرای این سیاست‌ها کوتاهی کردیم یا یارانه به مصرف‌کننده نهایی نرسید، از ما مطالبه‌گری و نظارت کنید. باور من این است که کشور سرمایه و امکانات کافی دارد، به شرط آنکه درست و عادلانه مدیریت شود.

پزشکیان، در ادامه توضیحات خود درباره اصلاح نظام یارانه‌ای کشور، تأکید کرد: صرف پرداخت یارانه کافی نیست، وقتی مردم با وجود یارانه باز هم توان خرید ندارند. ما قرار نیست فقط پول به حساب بریزیم که اثرش به سفره مردم نرسد؛ بلکه سهم واقعی مردم را به آن‌ها می‌دهیم تا بتوانند از آن استفاده کنند. این اقدام یک «جراحی بزرگ اقتصادی» است و بدون کمک، نظارت و همراهی همه امکان‌پذیر نیست.

رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت منابع ارزی کشور افزود: در سال‌های گذشته حدود ۱۸ میلیارد دلار یارانه پرداخت شده، در حالی که دولت همچنان با بدهی چند میلیارد دلاری مواجه است و در عین حال گفته می‌شود دلار یا پول وجود ندارد. به اعتقاد من، اگر همین منابع به‌درستی مدیریت شود، می‌توان کاری کرد که هیچ خانواده‌ای شب گرسنه نخوابد.

پزشکیان با اذعان به دشواری‌های این مسیر تصریح کرد: طبیعی است که در آغاز این اصلاحات، دست‌اندازها و مشکلاتی به وجود بیاید، اما وظیفه ما این است که با مردم گفت‌وگو کنیم، حرفشان را بشنویم و مشکلاتشان را حل کنیم. من مسئولیت را پذیرفته‌ام تا جایی که از دستم برمی‌آید پاسخ‌گوی مردم باشم و نمی‌گویم دستور می‌دهم و دیگران باید اطاعت کنند.

سیاست واقعی یعنی تصمیمی که به نفع اکثریت مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف باشد

وی سیاست‌گذاری دولت را «ورود آگاهانه به دل آتش برای دفاع از محرومان» توصیف کرد و گفت: سیاست واقعی یعنی تصمیمی که به نفع اکثریت مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف باشد، حتی اگر پرهزینه و دشوار باشد. اگر روزی دیدید ما منابع را حذف کردیم و به نفع دولت خرج کردیم، حق دارید اعتراض کنید.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به بودجه سالانه کشور اظهار داشت: بودجه دولت با رشد حدود دو درصدی به مجلس ارائه شده، در حالی که تورم ناشی از هزینه‌های دولت و نظام بانکی، مستقیماً قدرت خرید مردم محروم را کاهش می‌دهد. ما نمی‌خواهیم این مسیر را ادامه دهیم و اصلاح را از خود دولت آغاز کرده‌ایم، هرچند این کار ساده نیست.

پزشکیان در پایان با اشاره به جلسات فشرده دولت با وزرای اقتصادی، بانک مرکزی، بخش کشاورزی، رفاه و اصناف گفت: تصمیم بر این است که یارانه و منابع حمایتی به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی برسد، نه ابتدای زنجیره. هدف ما باز کردن گره‌های مردم است و امیدواریم با کمک خدا، همراهی مردم و همکاری همه جریان‌های سیاسی و اقتصادی، در این مسیر موفق شویم و شرمنده مردم عزیز کشور نباشیم.