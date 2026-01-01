اعزی: مشکل قطع ارتباطات در روستاهای بالادست بهشهر رفع شد

اسماعیل اعزی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از قطع ارتباطات تلفن همراه در برخی از روستاهای شرق مازندران، تیم‌های فنی ایرانسل به سرعت وارد عمل شده و اقدام به رفع مشکلات شبکه در روستاهایی چون آهنگرکلا، پرکلا و گت‌چشمه کردند.

وی افزود: این اقدام پس از بازگشایی مسیرهای مواصلاتی و در پی تلاش‌های مستمر با همکاری اپراتورها، به نتیجه رسید و در حال حاضر ارتباطات در این مناطق به حالت پایدار برگشته است.

اعزی همچنین تصریح کرد که هم‌اکنون پوشش ارتباطی در تمامی مناطق مازندران برقرار و پایدار است و در صورت بروز هرگونه مشکل، کاربران می‌توانند از طریق شماره ۱۹۵ مرکز پاسخگویی به شکایات، موارد خود را پیگیری کنند.