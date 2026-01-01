  1. استانها
اعزی: مشکل قطع ارتباطات در روستاهای بالادست بهشهر رفع شد

ساری- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران از رفع مشکل قطعی ارتباطات تلفن همراه در مناطق بالادست شهرستان بهشهر، به ویژه روستاهای بخش یانه‌سر، پس از بارش شدید برف خبر داد.

اسماعیل اعزی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از قطع ارتباطات تلفن همراه در برخی از روستاهای شرق مازندران، تیم‌های فنی ایرانسل به سرعت وارد عمل شده و اقدام به رفع مشکلات شبکه در روستاهایی چون آهنگرکلا، پرکلا و گت‌چشمه کردند.

وی افزود: این اقدام پس از بازگشایی مسیرهای مواصلاتی و در پی تلاش‌های مستمر با همکاری اپراتورها، به نتیجه رسید و در حال حاضر ارتباطات در این مناطق به حالت پایدار برگشته است.

اعزی همچنین تصریح کرد که هم‌اکنون پوشش ارتباطی در تمامی مناطق مازندران برقرار و پایدار است و در صورت بروز هرگونه مشکل، کاربران می‌توانند از طریق شماره ۱۹۵ مرکز پاسخگویی به شکایات، موارد خود را پیگیری کنند.

