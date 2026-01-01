به گزارش خبرنگار مهر، پروژه تلهتئاتر «قاب زندگی» که تصویربرداری آن در فضای یک کافه واقع در عمارت تاریخی سعدالسلطنه قزوین انجام شده بود، به پایان رسید. این اثر نمایشی در قالب مجموعهای ۶ قسمتی و به همت بسیج صدا و سیمای استان قزوین برای پخش از شبکه قزوین در حال تولید است و پیشبینی میشود اوایل سال ۱۴۰۵ روی آنتن برود.
«قاب زندگی» مجموعهای نمایشی با مدتزمان ۳۰ دقیقه برای هر قسمت است که با محوریت موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری تولید شده و در کنار آن، به برخی آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق، مهاجرت اجباری و چالشهای خانوادگی میپردازد.
داستان این تلهتئاتر در فضای یک کافه روایت میشود؛ جایی که حسین و نیلوفر، زوجی جوان، مدیریت آن را بر عهده دارند. در این کافه شخصیتی به نام امجد با مدرک روانشناسی مشغول به کار است و نقش مشاور را ایفا میکند. مشتریان کافه در قالب گفتوگو با امجد، دغدغهها و مشکلات شخصی و خانوادگی خود را مطرح میکنند و او تلاش میکند با نگاهی کارشناسانه، راهکارهایی عملی برای مسائل آنان ارائه دهد. این ساختار نمایشی، بستری برای طرح موضوعات اجتماعی در فضایی صمیمی و ملموس فراهم کرده است.
در این مجموعه نمایشی، بازیگرانی چون مهرداد جوانمردی، آیناز کاکاوند، مهرداد عزیز پارسا، پروین ملکی و مبین رستگار به ایفای نقش پرداختهاند.
از جمله عوامل تولید این پروژه میتوان به فاطمه باقری چیزه (تهیهکننده)، امید نسخهچی (کارگردان)، فرزین اصغری (مدیر فیلمبرداری)، لیلا روغنگیر قزوینی (نویسنده)، مهرداد عزیزی پارسا (بازیگردان) و علیرضا بهرامی (مدیر تولید) اشاره کرد.
تلهتئاتر «قاب زندگی» با بهرهگیری از فضای تاریخی عمارت سعدالسلطنه و روایت داستانهایی اجتماعی در بستر یک کافه، تلاش دارد مفاهیمی چون تحکیم خانواده، جوانی جمعیت و مواجهه آگاهانه با آسیبهای اجتماعی را در قالبی نمایشی و اثرگذار به مخاطبان ارائه کند.
