به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان امروز (پنجشنبه ۱۱ دی) با سفر به ماهشهر در مراسم افتتاح و بهره‌برداری استخر سرپوشیده هندیجان شرکت کرد.

او در این مراسم گفت: مسئولین ورزش استان و شهرستان هندیجان با توجه به افتتاح استخر سرپوشیده می‌بایست موضوع استعدادیابی رشته شنا را در دستور کار خود قرار دهند چون این استان ظرفیت بسیار خوبی در این رشته دارد.

وزیر ورزش تاکید کرد: باید با کمک آموزش و پرورش، آموزش شنا را در این شهرستان نهادینه کنیم تا شاهد اتفاقات تلخ ناشی از غرق شدگی نباشیم.

وزیر ورزش در بخشی از صحبت هایش گفت: وزارت ورزش طبق قانون موظف است که پروژه‌هایی که بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند را تکمیل و به بهره‌برداری برساند.

وی خاطرنشان کرد: وجود ۹۰ کیلومتر ساحل در هندیجان ظرفیت بسیار خوبی است که بتوان رشته‌های ساحلی را در این شهرستان توسعه داد، در حال حاضر جهان به سمت توسعه رشته‌های ساحلی می‌رود. با کمترین هزینه می‌توان رشته‌های ساحلی را درکل استان خوزستان توسعه داد

دنیامالی گفت: تلاش می‌کنیم اگر بتوانیم ماده ۲۳ را برای هندیجان اخذ کنیم یک سالن چند منظوره به ویژه برای بانوان در این شهرستان احداث کنیم.