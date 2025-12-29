دنیامالی: کسر امتیاز از تیم ها و محرومیت باید آخرین راهکار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در رابطه با نحوه برخورد با بیاخلاقیها در فوتبال ایران اظهار داشت: حداقل طی یک سال گذشته و بهواسطه سیاستهایی که در پیش گرفتهایم، میزان تنشها روی سکوها به شکل قابل توجهی کاهش یافته است و این موضوع نشان میدهد که رفتار تماشاگران و واکنشهای آنها تا حد زیادی تابعی از مدیریت باشگاههاست.
وی ادامه داد: در حوزه باشگاهها، سیاست ما مبتنی بر رویکرد اغنایی و اجتنابی است. اعتقاد دارم که خود باشگاهها متولی اصلی این مسائل هستند و باید اعتماد بیشتری به آنها داشته باشیم. البته سازوکارهای مشخصی در کمیتههای اخلاق و انضباطی وجود دارد، اما باور من این است که باید شرایطی فراهم شود تا کار به مراحل بحرانی نکشد. محرومیت یا کسر امتیاز نباید نخستین راهکار باشد و این اقدامات باید بهعنوان آخرین گزینه مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: بر همین اساس، جلسهای را با مدیران چهار باشگاه و مسئولان قضائی فدراسیون فوتبال برگزار خواهیم کرد تا با هماندیشی، راهکارهای مناسبی برای کنترل فضا اتخاذ شود. تلاش ما بر این است که هیچیک از اهالی فوتبال باعث جریحهدار شدن احساسات مردم نشوند.
دنیامالی خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که لبخند را بر لبان مردم بنشانیم و شرایطی فراهم کنیم تا هواداران از فوتبال و ورزش لذت ببرند. نگاه عمومی جامعه نیز بر این است که اخلاق باید بر فوتبال و ورزش کشور حاکم باشد.
نظر شما