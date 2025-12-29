به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، جمعی از اعضای بنیاد ملی نخبگان کشور صبح امروز (دوشنبه ۸ دی ماه) با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کردند.

توسعه و نگهداری زیرساخت‌های ورزشی، انتقاد به پرونده‌های حقوقی ورزش در حوزه بین‌الملل، انتخابات فدراسیون‌ها، بکارگیری هوش مصنوعی در ورزش، امور مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان از جمله مباحث مرتبط با این وزارتخانه بود که تعدادی از نخبگان حاضر، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در خصوص آن مطرح کردند.

در پایان این جلسه وزیر ورزش با بیان اینکه استفاده از نقطه نظرات نخبگان نقش مؤثری در تصمیم‌سازی‌های ورزش کشور دارد، توضیحاتی را در خصوص موضوعات مورد بحث ارائه داد.

دنیامالی در مهمترین بخش صحبت‌های خود به انتقادها از بحث بازسازی استادیوم آزادی اشاره کرد. وی در این باره گفت: حقیقتاً باید بگوییم ما اگر می‌خواستیم یک ورزشگاه بسازیم، کار راحت‌تری داشتیم تا اینکه بخواهیم این استادیوم را بازسازی کنیم. آزادی بیش از نیم قرن سابقه دارد و کار بازسازی آن متفاوت از سایر مکان‌های ورزشی است.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه تدبیری درستی برای آغاز عملیات بازسازی استادیوم آزادی صورت نگرفت، ادامه داد: من به هیچ وقت در طول عمر مدیریتی‌ام دنبال نقد عملکرد گذشتگان نبوده‌ام اما باید بگویم در مورد موضوع آزادی تدبیری درستی اتخاذ نشد. اول از همه باید دو، سه مجموعه مثل تختی را مرمت می‌شد و بعد به فکر آزادی می‌افتادیم و این همه تماشاگر را در یک استادیوم ۶ هزار نفری جمع نمی‌کردیم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر چیزی حدود ۶۰۰ نفر روزانه در آزادی مشغول به کار هستند. جدا از بازسازی، باید ممیزی‌های AFC و FIFA را هم لحاظ کنیم. چرا که استانداردهای این دو نهاد بین‌المللی فوتبال تغییر کرده و موظف به انجام آن هستیم. بنابراین این حجم از معماری زمان‌بر است و امیدواریم که بعد از جام جهانی آزادی به بهره برداری برسد.

یکی دیگر از موضوعاتی که از سوی نخبگان به آن انتقاد شد، ناکامی‌های گذشته پرونده‌های ورزش ایران در مجامع و دادگاه‌های بین‌المللی بود که وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به آن گفت: متأسفانه باور غلطی در ورزش ما به وجود آمده و این است که مجامع جهانی دنبال این هستند که ورزش ایران دست از پا خطا کند و آن‌ها هم پیگیر شود. اما صراحتاً می‌گویم آن هراسی که بدنه ورزش کشور در گذشته نسبت به مجامع جهانی وجود داشت، دیگر الان در میان نیست. وقتی منشور المپیک را می‌پذیریم پس باید طبق آن پیش برویم و از همه مهمتر اینکه تدبیر کنیم. موضوعات باشگاهی در دادگاه CAS به حداقل رسیده است. وکلای بین‌المللی خوبی داریم که خیلی از پرونده‌ها را به نفع ایران رأی گرفته‌اند ولی بعضاً این اخبار رسانه‌ای نمی‌شود.

دنیامالی در پاسخ به این پرسش که وزارت ورزش و جوانان پرونده‌های حقوقی زیادی دارد که بخشی از آن‌ها به ابطال انتخابات فدراسیون‌ها مرتبط است، افزود: تمام تلاش ما این بوده که با اجرای درست فرآیند انتخابات فدراسیون‌ها مانع از ابطال آن‌ها از سوی دیوان عدالت اداری شویم. برای اینکه مانع از افزایش پرونده‌های حقوقی شویم، از حضور پرسنل وزارتخانه در فدراسیون‌ها، انجمن‌ها و حتی هیأت‌های استانی جلوگیری کردیم. فدراسیون بدنسازی، مجموعه‌ای بوده که ما خودمان انتخابات آن را به دلیل اشکال در مدرک تحصیلی رئیس منتخب اخیراً ابطال کردیم. وقتی دانشگاه با مهر برجسته استعلام مدرک تحصیلی فرد را به ما درست اعلام می‌کند، باید چه کرد؟ با این حال وقتی شائبه این موضوع مطرح شد پیش از اینکه حکم ریاست امضا شود، انتخابات را ابطال کردیم.

وی در مورد مباحث مربوط به امور مسکن، اشتغال و ازدواج جوانان نیز توضیح داد: پیگیری امور جوانان به لحاظ قانونی تکلیف وزارت ورزش و جوانان است اما واقعیت امر این است که قانونگذار برای دستگاه‌های مختلف مسئولیت‌هایی را در این حوزه تعریف کرده است. با این حال ما صدای جوانان هستیم و باید برای آن‌ها مطالبه‌گری کنیم.