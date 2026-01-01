به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درودیان، یک پژوهشگر در حوزه اقتصاد با بیان اینکه به طور کلی در کوتاهمدت نمیتوان نرخ تورم را در اقتصاد کشور کاهش داد در گفتگویی رادیویی عنوان کرد: کشورهای دارای تورم بالا شباهتهای زیادی با یکدیگر دارند و وجود تورم بالا در کشور باید پذیرفته شود، زیرا نمیتوان از این پدیده فرار کرد.
وی افزود: بدون شک تورم در اقتصاد ایران نه در کوتاهمدت و نه حتی در میانمدت بهصورت معنادار قابل کاهش نیست، چراکه تورم در کشور خاستگاهها و خصوصیاتی دارد که رفع آنها بسیار دشوار است.
محدودیتهای ارزی و مناسبات خارجی؛ یکی از خاستگاههای تورم
این مدرس دانشگاه با اشاره به عوامل بیرونی تورم گفت: بخشی از تورم به نوع مناسبات خارجی ایران با کشورهای دیگر برمیگردد که منجر به محدودیتها و تنشهای ارزی میشود.
درودیان اظهار کرد: جز دیگر تورم مربوط به اصلاحات اقتصادی داخلی و وجود عدمتعادلها و ناترازیهای مختلف در اقتصاد کشور است که این مسائل فشار مستقیمی بر منابع و مصارف عمومی وارد میکند و در نهایت به بازار ارز منتقل میشود.
تمرکز سیاستها بر کاهش آسیبهای تورم
وی تأکید کرد: از آنجا که کاهش خودِ پدیده تورم امکانپذیر نیست، تمامی تلاشها باید معطوف به کاهش آسیبها، آفات و عوارض ناشی از تورم بالا در اقتصاد کشور شود.
این پژوهشگر یادآور شد: تورمهای بسیار بالا پیش از آنکه یک پدیده اقتصادی باشند، پدیدهای سیاسی و اجتماعی هستند که معمولاً در شرایط نزدیک به فروپاشی یا ورشکستگی دولتها شکل میگیرند؛ شرایطی که در حال حاضر در ایران وجود ندارد، هرچند نرخ تورم نگرانکننده است.
درودیان اضافه کرد: اقتصادهایی که دچار تورم بالا میشوند، به نوعی دلاریزه میشوند و این دلاریزه شدن روی دیگر سکه ابرتورم است. هرچند واحد پول رسمی کشور ریال است، اما در عمل قیمتها و ارزشها در ذهن فعالان اقتصادی با دلار سنجیده میشود.
وی در پایان گفت: کالاها و خدمات مختلف تلاش میکنند قیمتهای خود را با نوسانات دلار تعدیل کنند که این موضوع خود به تداوم تورم دامن میزند.
