به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در جلسه بررسی مسائل ناشی از بارندگی‌های اخیر در شهرک پیامبر اعظم و محلات دارای بافت فرسوده اظهار کرد: حدود ۳۲۰۰ هکتار از مساحت شهر بندرعباس در محدوده بافت فرسوده قرار دارد که بخشی از واحدهای مسکونی آن، به‌ویژه ساختمان‌های ساخته‌شده بر روی شیب‌ها، ترانشه‌ها و ارتفاعات، به دلیل ناپایداری خاک و شسته‌شدن بستر در اثر بارندگی‌ها، در شرایط خطرزا قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه این واحدها در صورت تداوم بارندگی یا وقوع زلزله با خطر جدی تخریب مواجه هستند، افزود: در گام نخست مقرر شد شهرداری بندرعباس واحدهای دارای شرایط اضطرار را شناسایی کرده و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، ساختمان‌های نیازمند ایمن‌سازی فوری، جابه‌جایی یا تخریب را به استانداری و اداره کل راه و شهرسازی اعلام کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: بخشی از واحدهای مسکونی اگرچه در وضعیت بحرانی فوری قرار ندارند، اما لازم است در کوتاه‌مدت و حداکثر تا یک سال آینده وارد فرآیند ایمن‌سازی یا جابه‌جایی شوند که ارائه آمار و اطلاعات دقیق آن بر عهده شهرداری گذاشته شده است.

صادقی‌پور با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی این اقدامات گفت: با توجه به محدودیت‌های اعتباری شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی مکلف شد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی حوزه بازآفرینی شهری و از محل اراضی در تملک شرکت بازآفرینی شهری ایران، بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و جابه‌جایی را تأمین کند.

وی تأکید کرد: این اقدامات با همکاری شهرداری بندرعباس و اداره کل راه و شهرسازی انجام می‌شود و هدف اصلی آن، کاهش خطرات، صیانت از جان شهروندان و ساماندهی اصولی بافت‌های ناپایدار شهری است.