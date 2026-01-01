به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ظهر پنج شنبه سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وارد طبس شد.

بر اساس این گزارش، وزیر میراث فرهنگی در جریان سفر خود به خراسان جنوبی از کاروانسرای تاریخی روستای جوخواه که به اقامتگاه بوم‌گردی تبدیل شده است بازدید خواهد کرد و سپس با حضور در روستای جهانی اصفهک، از ظرفیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری این روستا دیدن می‌کند.

وی همچنین با سفر به شهرستان طبس، ضمن زیارت امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع)، در جلسه ارائه مطالبات و بررسی مسائل حوزه‌های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی شرکت خواهد کرد.

گفتنی است بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی و پیگیری مطالبات مرتبط با حفظ و احیای آثار تاریخی از جمله محورهای اصلی این سفر عنوان شده است.