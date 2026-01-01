۲۰ نفر در جریان اغتشاشات شب گذشته کوهدشت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم نظری در سخنانی، اظهار داشت: در پی اغتشاشات اخیر و اقدامات خرابکارانه از جمله سنگ‌پرانی به سمت مأمورین، ۱۳ مأمور زخمی شدند، یک بسیجی بر اثر جراحات شدید به شهادت رسید و نزدیک به ۲۰ نفر دستگیر شدند.

وی با اشاره به اغتشاشات اخیر در این شهرستان، اظهار کرد: در جریان این حوادث، برخی افراد با سردادن شعارهای ساختارشکنانه و انجام اقدامات خرابکارانه از جمله سنگ‌پرانی به سمت مأمورین انتظامی، موجب بروز بی‌نظمی شدند. در این حوادث ۱۳ نفر از مأمورین مجروح شدند و یک بسیجی پس از ایراد جراحت شدید به شهادت رسید. همچنین نزدیک به ۲۰ نفر از عوامل اغتشاش دستگیر شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب کوهدشت، افزود: با اقدامات قاطع دستگاه قضائی و همکاری نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، اوضاع شهرستان هم‌اکنون آرام است و تدابیر لازم برای استمرار امنیت اندیشیده شده است.

نظری، عنوان کرد: همکاران قضائی به‌صورت کشیک و شبانه‌روزی در دادسرا مستقر هستند و تعامل لازم با دستگاه‌های مسئول برقرار است.