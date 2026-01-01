به گزارش خبرگزاری مهر، اصناف و بازاریان شهرستان کوهدشت در پی اغتشاشات شب گذشته در این شهرستان که منجر به شهادت یک بسیجی و زخمیشدن ۱۳ مأمور شد، بیانیهای را صادر کردند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
پر واضح است که بیشترین آسیبها در شرایط نامساعد اقتصادی کنونی، متوجه ما بازاریان و اصناف است؛ بر همین اساس ما بازاریان، اصناف و اتحادیههای شهرستان کوهدشت از دولت و مجلس محترم جدا انتظار داریم رسیدگی به سفره مردم و تلاطمات بازار را اولویت اول خود قرار دهند.
بیتردید در میان نارضایتیهای خود، ضمن دعوت از مردم فهیم و شهیدپرور شهرستان کوهدشت به حفظ آرامش و صبر، صریحاً اعلام میداریم درگیری خیابانی، سنگپرانی، برهمزدن امنیت زنان و کودکان و… جایگاهی در کوهدشت عزیز ما ندارد و مرزبندی بازاریان این شهر با اهداف شوم دشمنان ملت، نیازی به تأکیدات دوباره ندارد.
در پایان امید است مسئولان امر، امنیت اقتصادی و رونق کسبوکار را به بازار این مرزوبوم برگردانند.
