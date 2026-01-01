به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان افزود: مالکان تعاونی‌ها دو ماه فرصت دارند تا با تبیین ابعاد و فواید اجرای این طرح و از طریق همکاری با رسانه‌ها، نسبت به رفع ابهامات و شفاف‌سازی برای افکار عمومی اقدام کنند.

وی با هشدار نسبت به فعالیت سوداگران زمین تأکید کرد: برخی افراد با انگیزه‌های سودجویانه تلاش می‌کنند با ارائه اطلاعات نادرست، فضای افکار عمومی را ملتهب کنند که این موضوع قابل پذیرش نیست و باید با اطلاع‌رسانی صحیح با آن مقابله شود.

استاندار زنجان در ادامه به اقدامات استان در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به بهره‌برداری رسیده و تا پایان سال جاری، نزدیک به ۷۰ مگاوات دیگر نیز وارد مدار خواهد شد.

صادقی با بیان اینکه متقاضی احداث حدود دو هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان وجود دارد، افزود: مسیر بهره‌برداری از هزار مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی تا پایان سال آینده هموار شده و استان زنجان در مسیر مناسبی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تأمین انرژی پایدار قرار دارد.

وی با تأکید بر لزوم پیگیری جدی مدیران در حوزه مولدسازی دارایی‌ها اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید موضوع مولدسازی را با جدیت دنبال کنند تا تعهدات استان در این زمینه محقق شود. در همین راستا، جلسات ستاد مولدسازی به‌صورت هفتگی و با حضور دستگاه‌ها برگزار می‌شود.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه آئین‌نامه مولدسازی نیازمند اصلاح است، گفت: افزایش اختیارات استان در این حوزه ضروری بوده و تأمین منابع مالی از محل مولدسازی، بخشی از مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان محسوب می‌شود.

صادقی به موضوع سرشماری نفوس و مسکن مبتنی بر ثبتی اشاره کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان موظف به همکاری کامل با ستاد سرشماری هستند و مدیران و مسئولان باید احکام مرتبط با سرشماری را در دستگاه‌های خود ابلاغ کنند.

وی تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و خودروهای مورد نیاز سرشماری را طبق قانون ضروری دانست و تصریح کرد: سرشماری دقیق، پایه اصلی برنامه‌ریزی صحیح و تصمیم‌گیری‌های کلان در استان به شمار می‌رود.

استاندار زنجان همچنین بر همکاری شهرداری‌ها در نصب پلاک‌های شهری و روستایی تأکید کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظف است در جلسه آینده ستاد سرشماری، گزارشی از پیشرفت فیزیکی نصب پلاک‌های شهری و روستایی ارائه دهد و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و فرمانداران نیز باید در این زمینه برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت اعتبارات ملی اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید سهم استان از بودجه ملی و اعتبارات شرکت‌های دولتی را به‌صورت حداکثری پیگیری کنند، چرا که پیگیری بودجه یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌هاست.

صادقی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند و مدیران دستگاه‌ها نیز باید نظرات اصلاحی خود را به نمایندگان ارائه کرده و ارقام مندرج در لایحه بودجه را با مصوبات سفر رئیس‌جمهور و تعهدات استان تطبیق دهند. استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان استان در بررسی ردیف‌های مشترک نیز می‌تواند مؤثر باشد.

استاندار زنجان با هشدار نسبت به بروز فساد و نبود شفافیت، به‌ویژه در فعالیت‌های اقتصادی، گفت: گردش منابع مالی در صورت نبود شفافیت می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود که این مسئله اغلب در تلاقی بخش خصوصی و دولتی رخ می‌دهد و مدیران باید نسبت به آن هوشیار باشند.

وی نقش رسانه‌ها را در شفاف‌سازی مهم دانست و افزود: رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و نظارت اجتماعی نقش مؤثری دارند، اما باید از انتشار اطلاعات نادرست و ارائه آدرس‌های غلط به افکار عمومی پرهیز کنند.