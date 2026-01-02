در بازار پارچه، نفوذی وجود دارد/ موشک داریم اما پارچه نه!

سکینه علی‌پور تولیدکننده محصولات حجاب، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر؛ گفت: فعالیت تولیدی خیاطی ما از سال ۸۲ آغاز شد. با کسب آموزش‌های لازم، در خرداد ۹۶ اقدام به راه‌اندازی فروشگاه کردیم. از همان ابتدا با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه بودیم. یکی از مسائل اصلی تأثیر نوسانات قیمت ارز بر فعالیت‌های ما است. به دلیل این نوسانات، در تأمین مواد اولیه، مخصوصاً پارچه‌های مرتبط با چادر و سایر محصولات مشابه، با مشکلات زیادی روبرو هستیم. عمده پارچه‌های موردنیاز از کشورهایی مانند چین و تایوان و اغلب از طریق دبی وارد می‌شوند و این موضوع وابستگی زیادی ایجاد کرده است.

وی یادآور شد: در بسیاری از موارد، فروشندگان عمده پارچه نیز به دلیل همین نوسانات قیمت، از فروش کالا امتناع می‌کنند یا قیمت‌ها را چندین برابر افزایش می‌دهند. در نتیجه ما در شهر خود تلاش کرده‌ایم محصولات را مبتنی بر نیاز محلی تولید کنیم و مواد اولیه را به صورت محدود تهیه کنیم. به عنوان مثال، در زمینه تولید چادر تلاش داریم قیمت‌ها را کاهش دهیم و خدمات سریع‌تری ارائه دهیم. با این حال، نوسانات قیمت ارز همچنان روی تمام جنبه‌های کار ما تأثیر می‌گذارد.

این تولیدکننده گفت: چه در تولید داخلی و چه در واردات خارجی، اعم از انواع تریکو، ریون یا سایر مواد اولیه، همه‌چیز تحت شعاع این تغییرات قرار دارد. حتی در زمینه کالاهای جزئی مثل لباس زیر و جوراب نیز مشکل مشابه وجود دارد.

در گرگان حتی یک نمایشگاه مناسب یا فضایی برای معرفی محصولات حجاب وجود ندارد

وی افزود: مشکل دیگری که با آن مواجه‌ایم، نبود حمایت کافی از سوی نهادهایی است که در ظاهر وظیفه حمایت از فرهنگ پوشش اسلامی و تولید ملی را دارند. در شهر ما گرگان، حتی یک نمایشگاه مناسب یا فضایی برای معرفی محصولات وجود ندارد. بسیاری از محصولات مرتبط با حجاب از دیگر شهرها مانند بابل یا بابلسر تهیه می‌شود، اما در سطح محلی فضایی برای عرضه مطلوب کالاهای مرتبط ایجاد نشده است. برخی ارگان‌های مسئول همچون شهرداری‌ها برای اختصاص فضاهای عمومی همکاری نمی‌کنند، حتی با اینکه موضوع حجاب به عنوان یک اولویت فرهنگی مطرح شده است.

علی‌پور گفت: برخی رقابت‌های ناسالم در بازار موضوع دیگری است که ما با آن دست به گریبان هستیم. به طور خاص، برخی سرمایه‌گذاران یا تأمین‌کنندگان از نفوذ خود استفاده کرده و تلاش دارند تمامی بازار هدف را تصاحب کنند. این باعث شده شرایط برای تولیدکنندگان محلی یا کسب‌وکارهای کوچک سخت‌تر شود.همه این عوامل باعث شده‌اند که نتوانیم به پایداری لازم برسیم یا برنامه‌های بلندمدت خود را عملی کنیم. حتی زمان‌هایی بوده که مجبور شده‌ایم برنامه‌ها را متوقف کنیم یا فقط با تکیه بر روابط شخصی کار خود را پیش ببریم؛ چرا که از جانب ارگان‌ها حمایتی دریافت نکرده‌ایم. نمونه‌هایی نیز وجود دارد که برای ارائه گزارش‌های موردنیاز به نهادی مثل بسیج استانی درخواست‌هایی دریافت کرده‌ایم؛ اما در عمل نتیجه ملموسی نمی‌بینیم.

وی خاطرنشان کرد: در مدتی که مشغول این فعالیت بوده‌ایم، تنها جایی که توانسته‌ایم تا حدی با تلاش شخصی همکاری‌ها را پیش ببریم، برخی مناسبت‌های خاص نظیر هفته حجاب یا رویدادهای فرهنگی محدود بوده است. اما این همکاری‌ها نیز اکثراً کوتاه‌مدت و بدون برنامه‌ریزی مناسب انجام شده‌اند. این مسائل باعث شده‌اند تا روند فعالیت ما همراه با چالش‌های بسیاری باشد و تحقق اهداف‌مان نیازمند توجه بیشتر مسئولان و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حمایت از تولید داخلی و تسهیل دسترسی به بازار هدف باشد.

شرایط سخت اقتصادی، بسیاری از بازاریان دیگر را نیز تحت تأثیر قرار داده است

این تولیدکننده گفت: مدیریت مغازه، مشکلات اقتصادی، نوسان قیمت‌ها، سختی تأمین کالا، دشواری پرداخت اجاره، تهیه کالاهای باکیفیت و رقابت در بازاری که قدرت خرید مردم کاهش یافته است، از دیگر مشکلات‌مان به شمار می‌رود. برای مقابله با این شرایط، راهکارهای جایگزینی مانند دوخت لباس یا فروش با تخفیف بالا را نیز امتحان کرده‌ام تا بتوانم هزینه‌ها را تأمین کنم.

وی ضمن نگرانی عمیق درباره آینده کسب‌وکارش گفت: شرایط سخت اقتصادی، بسیاری از بازاریان دیگر را نیز تحت تأثیر قرار داده است. مسئله واسطه‌گری و محدودیت‌های دولتی نیز از موانع پیشرفت و پایداری کسب‌وکارهای کوچک است. عدم حمایت مستقیم نهادهای مرتبط، فشار مضاعفی بر کسب‌وکارهای کوچک وارد می‌کند.تولیدکنندگان مجبور هستند در کنار مشکلات مالی، با بی‌ثباتی بازار نیز دست‌وپنجه نرم کنند.

علی‌پور گفت: نگرانی‌های عمده‌ای درباره تأمین کالا، بازپرداخت وام‌ها، وضعیت بازار و کاهش فروش وجود دارد. این مشکلات نه‌تنها چالش‌های شخصی من، بلکه بازتاب شرایط اقتصادی گسترده‌تر بسیاری از کاسبان و صاحبان مشاغل کوچک در جامعه امروز است.

وی افزود: در خصوص موضوع حجاب و تأمین لباس‌هایی باکیفیت در بازار ایران، به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های اساسی، فشار ناشی از واردات کالا و نبود حمایت کافی از تولیدات داخلی است.تولید مانتوی عبایی با استفاده از پارچه‌های داخلی و مقنعه با پارچه‌های وارداتی از ویتنام است. این موضوع نشان‌دهنده نیاز بازار به محصولاتی است که بتوانند از لحاظ کیفیت و قیمت با نمونه‌های خارجی رقابت کنند.

این تولیدکننده گفت: مشکلات متعددی که در زمینه تولید و توزیع پارچه داخلی وجود دارد نیز خود مانعی برای ارتقای این صنعت به شمار می‌آید. از مشکلات اساسی این صنعت می‌توان به عدم نظارت کافی روی واردات، سود کلان واسطه‌ها، و کاهش کیفیت در برخی از تولیدات داخلی اشاره کرد. این مسائل باعث شده تا مصرف‌کننده همچنان تمایل بیشتری به خرید کالاهای وارداتی باکیفیت داشته باشد. درحالی‌که کشوری با توانایی ساخت تکنولوژی‌های پیشرفته همچون موشک، نباید در تولید پارچه و مواد اولیه آن ناتوان باشد.

عدم تخصیص ارز کافی برای واردات مرتبط با نیاز فرهنگی همچون پارچه چادر

وی یادآور شد: یکی دیگر از موضوعات مورد بحث، عدم تخصیص ارز کافی برای واردات مرتبط با نیازهای فرهنگی مثل پارچه چادر است. بالا رفتن قیمت چادر که از کالاهای ضروری بسیاری از خانواده‌ها محسوب می‌شود، فشار زیادی بر قشرهای کم‌درآمد وارد کرده است. همچنین، افزایش قیمت‌ها بسیاری از مشتریان را از خرید بازداشته و تمایل به محصولات داخلی به دلیل کاهش کیفیت کمتر شده است.

این تولیدکننده گفت: نظارت بیشتر بر بازار توزیع و فروش، یکی دیگر از مطالبات ما است. اینکه نظارت‌هایی اعمال شود تا جلوی افزایش بی‌رویه سود واسطه‌ها گرفته شود. این موضوع می‌تواند باعث کاهش قیمت نهایی محصولات و افزایش دسترسی عمومی به کالاهای باکیفیت شود. تا وقتی تنظیمات لازم در سیاست‌گذاری اقتصادی و فرهنگی انجام نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بازار حجاب به صورت کارآمد عمل کند. حمایت مدیریت‌شده توسط نهادهای دولتی و سازمان‌های مربوطه، همراه با فرهنگ‌سازی مناسب، می‌تواند بسترهای لازم برای رشد و رقابت سالم‌تر این حوزه را فراهم کند.