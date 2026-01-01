ساپینتو: کار بزرگی انجام دادیم/ آن مربی ادامه دهد نامش را اعلام می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال سپاهان اظهار داشت: در ابتدا سال خوبی را برای همه مردم آرزو می‌کنم و امیدوارم روزهای بهتری در انتظار همه باشد. در عین حال، لازم می‌دانم نکته‌ای را به یکی از مربیان سابق متذکر شوم؛ فردی که تلاش داشت با ایجاد حاشیه برای برخی از بازیکنانم، شرایطی را فراهم کند تا به استقلال بازگردد. به این مربی توصیه می‌کنم که احترام را رعایت کند و اجازه دهد ما در آرامش به کار خود ادامه دهیم. در صورت تداوم این رفتارها، ناچار خواهم بود نام او را به صورت علنی مطرح کنم، هرچند در حال حاضر ترجیح می‌دهم از بردن نامش خودداری کنم.

او در رابطه با رامین رضائیان گفت: من هیچ وقت رضائیان را از تیم اخراج نکرده ام اما او قبول نمی‌کند که بازیکن دوم باشد و اصرار به حضور در ترکیب اصلی دارد و می‌خواهد در جام جهانی بازی کند اما شرایط ما متفاوت است و به همین دلیل او قصد دارد تیم را ترک کند.

سرمربی استقلال درباره محرومیت صالح حردانی از دیدار آینده مقابل تراکتور و همچنین وضعیت رامین رضاییان اظهار داشت: از دست دادن صالح برای بازی بعدی اتفاق خوشایندی نبود. درباره رامین هم قبلاً صحبت کرده‌ام؛ من هرگز او را کنار نگذاشتم. تصمیم رفتن، انتخاب خودش است. چون بازی نمی‌کند، تمایل دارد تیم را ترک کند و نمی‌خواهد بازیکن دوم باشد.

او افزود: برای رامین احترام زیادی قائلم. او ۳۵ سال دارد و دوران حرفه‌ای خوبی را پشت سر گذاشته است. رؤیای حضور در جام جهانی را در سر دارد و این کاملاً قابل درک است. اگر شرایط تیم را بپذیرد و به عنوان عضوی از این گروه خوب کنار ما باشد، هیچ مشکلی وجود ندارد. رامین رؤیای جام جهانی دارد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به دیدار تیمش مقابل سپاهان گفت: سپاهان تیمی قدرتمند و قابل احترام است و ما یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های فصل‌مان را مقابل این تیم انجام دادیم. بازیکنانم امروز نشان دادند که روحیه جنگندگی دارند و از چنین نمایش‌هایی لذت می‌برند. امیدوارم این نوع بازی‌ها را بیشتر و آن هم روی زمین‌های باکیفیت شاهد باشیم.

ریکاردو ساپینتو ادامه داد: در نیمه نخست، بازی کاملاً متعادل بود و هر دو تیم موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتند. ما هم می‌توانستیم بهتر کار کنیم. در نیمه اول شخصیت تیمی‌مان را نشان دادیم و در نیمه دوم ثابت کردیم که فقط به دنبال پیروزی هستیم. نتیجه تساوی برای ما کافی نبود، چون می‌خواستیم در جدول رده‌بندی بالاتر برویم. بازیکنانم کار بزرگی انجام دادند و واقعاً به آنها افتخار می‌کنم. این همان استقلالی است که باید ادامه دهد.

وی با اشاره به شرایط میزبانی استقلال خاطرنشان کرد: ما برای روزهای آینده شرایط بهتری می‌خواهیم و امیدوارم امکانات مناسب‌تری در اختیار تیم قرار بگیرد. امیدوارم در نیم‌فصل دوم بتوانیم در یک ورزشگاه و زمین استاندارد بازی کنیم.

سرمربی استقلال در واکنش به این پرسش که آیا باشگاه پیش از این بازی به او اولتیماتوم داده بود یا خیر، گفت: همان‌طور که قبلاً هم گفته‌ام، ما همچنان در جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا ۲ حضور داریم و شرایط تیم خوب است. هدف اصلی ما در آسیا صعود از مرحله گروهی بود که به آن رسیدیم و همان وعده‌ای که داده بودم، عملی شد.

او افزود: در لیگ برتر هم رقابت ادامه دارد و حالا نیم‌فصل اول به پایان رسیده است. شاید آن جایگاهی که دوست داشتیم در جدول نداشته باشیم، اما نیم‌فصل دوم فرصت جبران داریم. در نیم‌فصل اول موفق شدیم تراکتور و سپاهان را شکست دهیم و مقابل پرسپولیس هم به تساوی برسیم. باز هم تأکید می‌کنم امیدوارم در نیم‌فصل دوم یک ورزشگاه مناسب در اختیار داشته باشیم.

ساپینتو همچنین تأکید کرد: با تمام شرایطی که داشتیم، به نظرم تا اینجای فصل عملکرد قابل قبولی داشته‌ایم. ساختن این تیم اصلاً آسان نبود، اما هیچ‌وقت شکایتی نکردم. مصدومان مهمی داشتیم و امتیازهایی را از دست دادیم که به عقیده من حق‌مان نبود. با احترام می‌گویم، شش امتیاز به خاطر اعلام نشدن پنالتی‌ها از دست دادیم. با این حال، به نیم‌فصلی که پشت سر گذاشتیم افتخار می‌کنم.

وی ادامه داد: فشاری که درباره‌اش صحبت می‌شود، از ماه سپتامبر همراه من بوده و هر هفته آن را تجربه کرده‌ام. به این فشارها عادت دارم. همان‌طور که قبلاً گفتم، مربی سابق مسئول برخی از این حاشیه‌هاست و امیدوارم این رفتارها هر چه زودتر تمام شود.

ساپینتو در خصوص شرایط جلال‌الدین ماشاریپوف نیز گفت: برنامه ما این بود که چند دقیقه به او بازی بدهیم. ماشاریپوف دوران ریکاوری سخت و طولانی‌ای را پشت سر گذاشته است. او شرایط بازی کردن را دارد، اما هنوز آماده ۹۰ دقیقه حضور در زمین نیست.

وی ادامه داد: ماشاریپوف بازیکنی نیست که برای تأثیرگذاری به زمان زیادی نیاز داشته باشد. زمانی که فصل را شروع کردم، او یکی از مهم‌ترین مهره‌های تیمم بود. در دیدار تدارکاتی مقابل سپاهان مسئولیت مهمی داشت و حالا هم دوباره در بازی رسمی برابر همین تیم به میدان رفت. تلاش می‌کنم به او کمک کنم تا هر چه زودتر به فرم ایده‌آل خود بازگردد.

سرمربی استقلال در پایان و در واکنش به شادی گل اسماعیل قلی‌زاده که برخی آن را مرتبط با جدایی‌اش از سپاهان دانستند، گفت: قلی‌زاده یکی از استعدادهای خوب فوتبال است. همه بازیکنان تیم، حتی کسانی که کمتر بازی می‌کنند، حرفه‌ای رفتار می‌کنند. امیدوارم بتوانم به همه بازیکنان کمک کنم تا مسیر پیشرفت و رشدشان را ادامه دهند.