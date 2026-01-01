نورافکن: شرمنده هواداران سپاهان شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، امید نورافکن در پایان بازی با تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: ابتدا باید از هوادارانی که در ورزشگاه حضور داشتند عذرخواهی کنم و شرمنده آنها شدیم. ما در نیمه اول و دقایقی از نیمه دوم بهتر از استقلال بودیم اما متأسفانه نتوانستیم بازی را با پیروزی به اتمام برسانیم.

او ادامه داد: در نیمه اول ما عالی‌تر از استقلال بودیم و موقعیت‌های زیادی داشتیم و گل‌های بدی را دریافت کردیم. سید حسین حسینی و آرش رضاوند از لحاظ روحی و روانی تمرکز بالایی برای این بازی داشتند و عملکرد خوبی هم داشتند.

مدافع سپاهان تصریح کرد: تیم ما در نیم فصل اول در مجموع عملکرد خوبی داشته که توانسته در صدر جدول قرار بگیرد. ما در بازی‌های گذشته امتیازهای زیادی جمع کردیم و مطمئن باشید با برنامه‌ریزی خوب می‌توانیم در نیم فصل دوم امتیازهای لازم را به دست آوریم.