آزادی: هواداران حق دارند ناراضی باشند/ از استقلال جدا نمی شوم

مهاجم تیم فوتبال استقلال گفت: هواداران حق دارند که از من ناراضی باشند چون آن عملکردی که مدنظرم بود را نتوانستم به نمایش بگذارم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آزادی در پایان دیدار با تیم فوتبال سپاهان اظهار داشت: هواداران حق دارند که از من ناراضی باشند متأسفانه عملکرد خوبی در نیم فصل نداشتم.

او ادامه داد: هواداران دوست داشتند که من گلزنی کنم اما با توجه به شرایطی که رخ داد به من کمتر از سایر نفرات بازی رسید و نتوانستم عملکرد خوبی داشته باشم. هجمه ای که به بازیکن وارد می‌شود باعث خواهد شد که تمرکز لازم را در زمین نداشته باشد و امیدوارم که شرایط برای من بهتر شود و عملکرد خوبی در ادامه داشته باشم.

آزادی در رابطه با جدایی از استقلال گفت: نه من قصد جدایی ندارم و هر تصمیمی که سرمربی بگیرد از آن تبعیت می‌کنم.

