آزادی: هواداران حق دارند ناراضی باشند/ از استقلال جدا نمی شوم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آزادی در پایان دیدار با تیم فوتبال سپاهان اظهار داشت: هواداران حق دارند که از من ناراضی باشند متأسفانه عملکرد خوبی در نیم فصل نداشتم.

او ادامه داد: هواداران دوست داشتند که من گلزنی کنم اما با توجه به شرایطی که رخ داد به من کمتر از سایر نفرات بازی رسید و نتوانستم عملکرد خوبی داشته باشم. هجمه ای که به بازیکن وارد می‌شود باعث خواهد شد که تمرکز لازم را در زمین نداشته باشد و امیدوارم که شرایط برای من بهتر شود و عملکرد خوبی در ادامه داشته باشم.

آزادی در رابطه با جدایی از استقلال گفت: نه من قصد جدایی ندارم و هر تصمیمی که سرمربی بگیرد از آن تبعیت می‌کنم.