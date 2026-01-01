نویدکیا: در نیمه اول بهتر از استقلال بودیم/ موقعیت های زیادی داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: بازی بسیار دشواری را پشت سر گذاشتیم که برای ما دو چهره کاملاً متفاوت داشت. در نیمه نخست نمایش بسیار خوبی ارائه دادیم و پس از گلی که دریافت کردیم، در مدت کوتاهی توانستیم به جریان مسابقه بازگردیم و موقعیت‌های مناسبی برای گلزنی خلق کنیم.

وی ادامه داد: تلاش داشتیم با استفاده از فضاهای موجود به دروازه حریف نزدیک شویم، اما در نیمه دوم شرایط به‌کلی تغییر کرد. عملکرد تیم در این نیمه رضایت‌بخش نبود و نتوانستیم با کیفیت لازم بازی کنیم که همین موضوع در نهایت به ضرر ما تمام شد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در ادامه صحبت‌هایش درباره دلایل شکست تیمش برابر استقلال گفت: شاید یکی از عوامل تأثیرگذار این بود که ناچار شدیم دو تعویض اجباری انجام دهیم و همین موضوع تا حدی ریتم بازی ما را بر هم زد. تعویض سوم نیز به اجبار انجام شد، چرا که ریکاردو آلوز شرایط ادامه بازی را نداشت.

محرم نویدکیا افزود: ما قصد بهانه‌جویی نداریم، چرا که در فوتبال طبیعی است یک تیم دو یا حتی سه بازیکن خود را در اختیار نداشته باشد. در نیمه دوم استقلال نسبت به ما عملکرد بهتری داشت و مالکیت توپ بیشتری را در اختیار گرفت. ما تحت فشار قرار داشتیم و باید تلاش می‌کردیم توپ را حفظ کنیم، اما با عجله برای رسیدن به گل، تصمیم‌های اشتباهی گرفتیم که در نهایت به ضررمان تمام شد و در دقایق پایانی گل دریافت کردیم.

وی ادامه داد: به تیم استقلال و هوادارانش تبریک می‌گویم و از هواداران سپاهان بابت این نتیجه عذرخواهی می‌کنم. نیم‌فصل اول به پایان رسیده و حالا باید یک ارزیابی جامع از عملکرد تیم و دیدارهای گذشته داشته باشیم تا بتوانیم با آمادگی بیشتری وارد نیم‌فصل دوم شویم.

نویدکیا درباره شرایط آکادمی باشگاه سپاهان نیز اظهار داشت: وظیفه اصلی آکادمی، پرورش و معرفی بازیکن است، اما این‌طور نیست که هر بازیکنی که در آکادمی حضور دارد، الزاماً بتواند در تیم بزرگسالان بازی کند. اگر ساختار باشگاه درست باشد، باید این بازیکنان را با قراردادهای بلندمدت حفظ کنیم و آنها را به صورت قرضی در اختیار تیم‌های دیگر قرار دهیم تا پس از کسب تجربه و در صورت داشتن کیفیت لازم، دوباره به تیم اصلی بازگردند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته چنین روندی به شکل مطلوب اجرا نشد و به همین دلیل برخی از بازیکنان مستعد را از دست دادیم. این موضوع هم به کادر فنی و هم به مدیریت باشگاه مربوط می‌شود. تغییرات متعدد در مدیریت و کادر فنی گاهی باعث می‌شود یک سرمربی یا مدیرعامل شناخت کافی از بازیکنان پایه نداشته باشد و همین مسئله منجر به از دست رفتن سرمایه‌های باشگاه شود.

سرمربی سپاهان در ادامه و درباره وضعیت این تیم در لیگ قهرمانان آسیا ۲ گفت: در رقابت‌های آسیایی هیچ بازی آسانی وجود ندارد و همه تیم‌ها قابل احترام هستند. امیدوارم تا زمان برگزاری مسابقات، بتوانیم آنالیز دقیق‌تری از الاهلی قطر داشته باشیم. به نظرم قرعه نسبتاً مناسبی نصیب ما شده، اما این به هیچ عنوان به معنای آسان بودن بازی‌ها نیست.

نویدکیا همچنین تصریح کرد: من اعتقادی به بدشانسی ندارم. در فوتبال اگر تمرکز لازم را نداشته باشیم، نتیجه نمی‌گیریم. اینکه بگوییم امتیازها را با بدشانسی از دست داده‌ایم، نگاه درستی نیست. مشکل اصلی ما در برخی مقاطع، نداشتن تمرکز کافی بوده که باید حتماً آن را برطرف کنیم.

وی با اشاره به عملکرد کلی تیم گفت: گاهی پیش می‌آید که یک تیم روز خوبش نیست و امروز هم سپاهان کیفیت همیشگی را نداشت. باید روی افزایش کیفیت تیم تمرکز بیشتری داشته باشیم و شاید لازم باشد در بعضی پست‌ها تغییراتی ایجاد کنیم تا در شرایط سخت، دچار مشکل نشویم. به همین دلیل ممکن است در نیم‌فصل دوم دو یا سه تغییر در تیم داشته باشیم.

نویدکیا در پاسخ به این پرسش که آیا سپاهان بیش از حد به ریکاردو آلوز وابسته است و برای پوشش غیبت او برنامه‌ای دارد یا خیر، گفت: آلوز بازیکن بسیار باکیفیتی است و نقش مهمی به‌عنوان رابط بین خطوط ایفا می‌کند و نبودش در برخی بازی‌ها کاملاً محسوس است. با این حال، سایر بازیکنان ما هم با تمام توان بازی می‌کنند و کیفیت خوبی دارند. هفته گذشته بدون حضور آلوز موفق شدیم سه امتیاز را کسب کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: داشتن بازیکنان تأثیرگذار مهم است، اما برای موفقیت فقط یک بازیکن کافی نیست. ما باید به عنوان یک تیم مشکلات‌مان را حل کنیم. حضور آلوز کمک بزرگی برای ماست، اما در صورت غیبت او هم می‌توانیم با سایر بازیکنان کار را جلو ببریم.