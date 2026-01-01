مدافع استقلال دیدار با تراکتور را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، صالح حردانی مدافع تیم فوتبال استقلال در جریان دیدار معوقه این تیم مقابل سپاهان با دریافت کارت زرد از داور مسابقه، دیدار هفته شانزدهم لیگ برتر را از دست داد.

حردانی که در نیمه دوم بازی استقلال و سپاهان پس از درگیری با ریکاردو آلوز هافبک پرتغالی سپاهان با کارت زرد جریمه شد تا شمار کارت‌های زرد او در فصل جاری لیگ برتر به عدد چهار برسد و طبق قوانین، یک جلسه از همراهی تیمش محروم شود.

بر این اساس، مدافع آبی‌پوشان پایتخت دیدار حساس استقلال مقابل تراکتور را از دست خواهد داد. این مسابقه قرار است روز شنبه ۲۷ دی و از ساعت ۱۶:۴۵ برگزار شود و غیبت حردانی می‌تواند کار ریکاردو ساپینتو را برای چینش خط دفاعی استقلال دشوار کند.

حردانی از جمله بازیکنان ثابت استقلال در این فصل بوده و نقش مهمی در ساختار دفاعی و همچنین اضافه شدن به حملات از جناح راست داشته است. حال باید دید ساپینتو برای پر کردن جای خالی این مدافع در دیدار حساس مقابل تراکتور چه تصمیمی خواهد گرفت.