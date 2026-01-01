پورکبگانی: مناظره دانشجویی نقش مهمی در بلوغ سیاسی و اجتماعی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی عصر پنجشنبه در آئین پایان چهاردهمین دوره مناظرات دانشجویی در بوشهر اظهار کرد: اگر در مواجهه با اختلاف نظرها، بهجای گفتوگو و استدلال، به حذف صداهای مخالف روی بیاوریم، نهتنها به حل مسئله کمک نکردهایم، بلکه زمینه تعمیق شکافها را نیز فراهم میکنیم، حتی اگر معتقد باشیم یک کمیسیون یا نهاد در تشخیص خود دچار اشتباه شده، راه اصلاح آن گفتوگوی منطقی و ارائه مستندات است، نه تقابل.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش ریاست جلسات و مجریان در مدیریت اختلافات تصریح کرد: اداره صحیح جلسات و ایجاد فضای برابر برای بیان دیدگاهها، میتواند سطح گفتوگو را ارتقا دهد و از تنشهای غیرضروری جلوگیری کند.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به تجربههای خود در موضوعات مختلف از جمله لوایح و طرحهای مطرحشده در سالهای اخیر گفت: برخوردهای منصفانه، حفظ شخصیت افراد و توجه به اصالت نقد، از اصولی است که باید در همه سطوح رعایت شود. هیچ فرد یا جریانی نباید احساس کند که صدایش شنیده نمیشود یا به ناحق مورد قضاوت قرار گرفته است.
پورکبگانی خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ مناظره و گفتوگوی دقیق و زمانمند در جامعه نهادینه شود، چه در حوزه سیاست، چه در مسائل اجتماعی و چه در سایر عرصهها، قطعاً امروز جامعهای آگاهتر و بالغتر داشتیم. مناظره سالم، حق مردم است و به آنان کمک میکند پیش و پس از انتخابها، آگاهانه تصمیم بگیرند.
