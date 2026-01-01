  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۶

اخلاقی: نهادینه‌سازی فرهنگ گفت‌وگو در جامعه ضروری است

اخلاقی: نهادینه‌سازی فرهنگ گفت‌وگو در جامعه ضروری است

بوشهر- مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ گفت‌وگو در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی اخلاقی عصر پنجشنبه در آئین پایان چهاردهمین دوره مناظرات دانشجویی در بوشهر با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ گفت‌وگو در جامعه گفت: در طول تاریخ، یکی از چالش‌های ما این بوده که اگرچه مناظره‌ها را آغاز کرده‌ایم، اما کمتر توانسته‌ایم آن‌ها را به‌درستی و با نتیجه مطلوب به پایان برسانیم. این نشان می‌دهد که هنوز در عمل، مهارت مناظره و گفت‌وگوی مؤثر را به‌خوبی نیاموخته‌ایم.

مدیرکل جدید سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر با اشاره به تحولات جهانی افزود: امروز جهان به‌واسطه ابزارهای نوین ارتباطی، شبکه‌های اجتماعی و گسترش راه‌های ارتباطی، بسیار کوچک‌تر از گذشته شده است. انسان‌ها در فضایی به‌هم‌پیوسته و مشترک زندگی می‌کنند و در چنین شرایطی، یادگیری شیوه درست گفت‌وگو، استدلال و دفاع منطقی از حقوق، یک ضرورت انکارناپذیر است.

اخلاقی تصریح کرد: انسان در طول زندگی خود دچار تغییر می‌شود و مفاهیم زندگی، متناسب با پیشرفت دانش، فناوری و تحولات اجتماعی، دگرگون می‌شوند. این مفاهیم از سوی دانشگاه‌ها، اندیشمندان و مراکز علمی به جامعه عرضه می‌شود و مواجهه صحیح با آن‌ها، تنها از مسیر گفت‌وگوی آگاهانه و مناظره منطقی امکان‌پذیر است.

اخلاقی: نهادینه‌سازی فرهنگ گفت‌وگو در جامعه ضروری است

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر ادامه داد: ما باید بیاموزیم که در کدام بخش از این مفاهیم بایستیم، چگونه حق را تشخیص دهیم و چطور با استدلال و منطق از آن دفاع کنیم. ایجاد بستر مناسب برای گفت‌وگو، تمرین مناظره و تقویت تعامل سالم، نقش مهمی در رشد اجتماعی و سیاسی جامعه دارد.

وی با تأکید بر نقش نظام آموزشی خاطرنشان کرد: تمرین مناظره و گفت‌وگوی سازنده باید از مدارس، کلاس‌های درس و دانشگاه‌ها آغاز شود. این برنامه‌ها می‌توانند نسل آینده را برای جامعه‌ای آماده کنند که در آن، منطق و استدلال جایگزین هیجان، تقابل و حذف دیدگاه‌های مخالف می‌شود.

اخلاقی گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به استدلال، منطق و گفت‌وگوی سالم نیاز دارد تا بتواند حقوق مسلم خود را به شیوه‌ای مدنی، عقلانی و مؤثر مطالبه کند.

کد خبر 6709923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها