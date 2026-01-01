به گزارش خبرنگار مهر، هادی اخلاقی عصر پنجشنبه در آئین پایان چهاردهمین دوره مناظرات دانشجویی در بوشهر با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ گفتوگو در جامعه گفت: در طول تاریخ، یکی از چالشهای ما این بوده که اگرچه مناظرهها را آغاز کردهایم، اما کمتر توانستهایم آنها را بهدرستی و با نتیجه مطلوب به پایان برسانیم. این نشان میدهد که هنوز در عمل، مهارت مناظره و گفتوگوی مؤثر را بهخوبی نیاموختهایم.
مدیرکل جدید سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر با اشاره به تحولات جهانی افزود: امروز جهان بهواسطه ابزارهای نوین ارتباطی، شبکههای اجتماعی و گسترش راههای ارتباطی، بسیار کوچکتر از گذشته شده است. انسانها در فضایی بههمپیوسته و مشترک زندگی میکنند و در چنین شرایطی، یادگیری شیوه درست گفتوگو، استدلال و دفاع منطقی از حقوق، یک ضرورت انکارناپذیر است.
اخلاقی تصریح کرد: انسان در طول زندگی خود دچار تغییر میشود و مفاهیم زندگی، متناسب با پیشرفت دانش، فناوری و تحولات اجتماعی، دگرگون میشوند. این مفاهیم از سوی دانشگاهها، اندیشمندان و مراکز علمی به جامعه عرضه میشود و مواجهه صحیح با آنها، تنها از مسیر گفتوگوی آگاهانه و مناظره منطقی امکانپذیر است.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر ادامه داد: ما باید بیاموزیم که در کدام بخش از این مفاهیم بایستیم، چگونه حق را تشخیص دهیم و چطور با استدلال و منطق از آن دفاع کنیم. ایجاد بستر مناسب برای گفتوگو، تمرین مناظره و تقویت تعامل سالم، نقش مهمی در رشد اجتماعی و سیاسی جامعه دارد.
وی با تأکید بر نقش نظام آموزشی خاطرنشان کرد: تمرین مناظره و گفتوگوی سازنده باید از مدارس، کلاسهای درس و دانشگاهها آغاز شود. این برنامهها میتوانند نسل آینده را برای جامعهای آماده کنند که در آن، منطق و استدلال جایگزین هیجان، تقابل و حذف دیدگاههای مخالف میشود.
اخلاقی گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به استدلال، منطق و گفتوگوی سالم نیاز دارد تا بتواند حقوق مسلم خود را به شیوهای مدنی، عقلانی و مؤثر مطالبه کند.
