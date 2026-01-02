جوانرود قطب درمانی اورامانات با جهش خدمات سلامت

ژیلا منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعیت ثبت‌نام‌شده شهرستان در سامانه سیب ۸۴ هزار و ۹۶۱ نفر است که از این تعداد ۶۳ هزار و ۲۴۵ نفر در مناطق شهری و ۲۱ هزار و ۷۱۶ نفر در مناطق روستایی سکونت دارند.

وی افزود: شهرستان جوانرود در مرکز شهرستان‌های اورامانات شامل پاوه، ثلاث باباجانی و روانسر واقع شده و بیمارستان حضرت رسول (ص) به‌عنوان قطب درمانی اورامانات نقش محوری در ارائه خدمات سلامت ایفا می‌کند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان جوانرود تصریح کرد: در بیمارستان حضرت رسول (ص) ۳۳ پزشک متخصص و ۲۰ پزشک اسکرین فعالیت دارند و طی سه‌ماهه سوم سال جاری بیش از ۳۷ هزار نفر به اورژانس و درمانگاه سرپایی این مرکز مراجعه کرده‌اند.

منوچهری با اشاره به رشد کم‌سابقه جراحی‌ها گفت: تا پایان آذرماه سال جاری تعداد ۳۱۴۲ عمل جراحی انجام شده که این میزان از مجموع جراحی‌های کل سال گذشته با ۳۰۸۷ مورد بیشتر است و نشان‌دهنده افزایش قابل توجه خدمات جراحی در سال جاری است.

وی ادامه داد: طی سه‌ماهه سوم سال جاری بیش از ۲۵ هزار مورد تصویربرداری تشخیصی در بیمارستان انجام شده و این شهرستان موفق به کسب رتبه اول استان در مراقبت سالمندان و مراقبت سه تا پنج روز نوزادی شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان جوانرود خاطرنشان کرد: در سه‌ماهه سوم سال جاری کاهش سزارین و کاهش سقط خودبه‌خود ثبت شده و در مقابل، افزایش پیشگیری از سقط عمدی پس از انجام مشاوره‌ها مشاهده شده است.

منوچهری به پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای اشاره کرد و افزود: کلینیک سرپایی بیمارستان حضرت رسول (ص) افتتاح شده، مرکز خدمات جامع سلامت روستایی صفی‌آباد در آستانه بهره‌برداری در ۲۲ بهمن قرار دارد و خانه بهداشت بیاشوش و کلینیک دندانپزشکی مرکز بهداشت جوانرود نیز احداث، تجهیز و افتتاح شده‌اند.

وی با اشاره به تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای تخصیص‌یافته در سال جاری گفت: ۳ دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی، یک دستگاه الکتروکوتر، یک دستگاه ساکشن، ۱۰ تخت بیمار، تجهیزات لاپاراسکوپی و تجهیزات اتاق عمل جراحی چشم به ارزش ۱۸۷ میلیون تومان توسط خیرین سلامت خریداری و نصب شده و همچنین دستگاه RVG و سه تخت ژنیکولوژی به مراکز درمانی تحویل داده شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان جوانرود در پایان اظهار کرد: تا پایان آذرماه سال جاری ۷۰۷۴ بیمار بستری شده‌اند و مجموع اعمال جراحی انجام‌شده به ۳۱۴۲ مورد رسیده که شامل ۲۲۵۶ جراحی الکتیو و ۶۳۳ جراحی اورژانسی بوده است