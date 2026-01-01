به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری پنج شنبه شب در شورای اداری شهرستان طبس با عذرخواهی از فشردگی برنامهها گفت: تلاش میکنم در فرصت مناسب، سخنان و مطالب همه مسئولان و فعالان این شهرستان را بهصورت دقیق بشنوم.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی از ظرفیتهای کمنظیری در هر سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برخوردار است، افزود: این ظرفیتها باید بیش از گذشته به آگاهی ملت ایران و کشورهای هدف معرفی شود.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به تعریف پنج بازار هدف گردشگری کشور گفت: آسیای میانه، قفقاز، همسایگان خلیج فارس، کشورهای بزرگ اسلامی، هند، چین و روسیه از جمله اولویتهای ما هستند و معرفی ظرفیتهای استانها به این کشورها نیازمند تولید محتوای فاخر است.
صالحیامیری تولید محتوای حرفهای را یکی از اولویتهای وزارتخانه دانست و تصریح کرد: خراسان جنوبی در اولویت تولید محتوای چندزبانه میراث فرهنگی قرار دارد و این محتواها از طریق رسانهها، شبکههای اجتماعی، خبرگزاریها و فعالان صنعت گردشگری منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به حضور خود در طبس گفت: این سفر در راستای وعدهای بود که سال گذشته به نماینده مردم داده بودم و هرچند با تأخیر انجام شد، اما نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.
وی گفت: ثبت جهانی روستای اصفهک تصویر جدیدی از طبس در داخل کشور و سطح بینالمللی ایجاد کرد.
وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: شهرستانهای حوزه طبس، دیهوک، سرایان و دیگر مناطق این حوزه دارای ظرفیتهای متنوعی هستند که نیازمند سفرهای بعدی و معرفی مجدد به ایرانیان و جهانیان است.
صالحیامیری با تأکید بر اینکه سفر امروز پایان کار نیست، گفت: تصمیماتی در این سفر اتخاذ شده که به آنها پایبند خواهیم بود.
وی افزود: سفرهای استانی وزارتخانه ادامه دارد و ارتباط با استانها مستمر خواهد بود.
وی با قدردانی از استاندار خراسان جنوبی، معاون استاندار، فرمانداران، شهرداران و سرمایهگذاران افزود: برنامهریزی وزارت میراث فرهنگی بر اساس برنامه پنجساله و در چارچوب برنامه هفتم توسعه انجام شده و برای هر استان و شهرستان برشهای مشخصی در نظر گرفته شده است.
وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه برنامههای ویژهای نیز بهعنوان مصوبات سفر تعریف شده است، گفت: این برنامهها با حضور معاونان و مدیران ارشد وزارتخانه پیگیری و اجرایی خواهد شد.
صالحیامیری خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد، میزان هزینهکرد نیست، بلکه تصویرسازی صحیح از شهرستانها و معرفی فرهنگ، تمدن، موسیقی، مشاهیر و میراث خراسان جنوبی به ایرانیان و سپس به جهانیان است.
سرمایه گذاری ۴۸ همتی در زیرساخت های گردشگری
وی با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده گردشگری کویر اظهار کرد: پس از انقلاب، آنگونه که شایسته بوده به گردشگری کویر پرداخته نشده، در حالی که این جغرافیا یکی از بزرگترین ظرفیتهای توسعه گردشگری کشور است و نیازمند برنامهریزی، تجهیزات و معرفی ملی و مستمر است.
وزیر میراث فرهنگی زیرساخت را محور اصلی توسعه گردشگری دانست و افزود: در این دوره تلاش ما گسترش زیرساختهاست. سال گذشته ۸۱۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۵ هزینه شد و امسال این رقم به ۶ همت افزایش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین سرمایهگذاری در زیرساختها به ۴۸ همت رسیده است.
صالحیامیری در پایان تأکید کرد: درخواستهای مطرحشده از سوی مسئولان طبس در تهران بررسی و با حضور مدیران استانی نهایی میشود و اجرای آنها در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
