واکنش تشکیلات خودگردان به تصمیم رژیم صهیونیستی برای حرم ابراهیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای، تصمیم رژیم صهیونیستی برای سلب اختیارات مدیریت حرم ابراهیمی از شهرداری الخلیل و انتقال آن به اداره رژیم اشغالگر صهیونیستی را «تشدید خطرناک تنش‌ها» و «نقض صریح وضعیت حقوقی و تاریخی این مکان مقدس» دانست.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با اشاره به اینکه این اقدامات با هدف تغییر هویت تاریخی و حقوقی حرم ابراهیمی انجام می‌شود، تصریح کرد: حرم ابراهیمی و بافت تاریخی شهر الخلیل از سال ۲۰۱۷ با نام فلسطین در فهرست میراث جهانی در خطر یونسکو ثبت شده است.

این وزارتخانه با باطل خواندن این تصمیم از منظر تاریخی و حقوقی، اعلام کرد که تلاش‌های دیپلماتیک و حقوقی خود را در مجامع بین‌المللی برای حفاظت از حرم ابراهیمی و جلوگیری از یهودی‌سازی آن ادامه خواهد داد.

گفتنی است که شورای‌عالی برنامه‌ریزی وابسته اداره غیرنظامی رژیم صهیونیستی، تمامی اختیارات مربوط به برنامه‌ریزی حرم ابراهیمی را از شهرداری عربی الخلیل سلب و به خودش منتقل کرد.

در سال‌های اخیر تل‌آویو با طرح‌های عمرانی و تصمیمات یک‌جانبه، تلاش کرده وضعیت تاریخی و حقوقی حرم ابراهیمی را تغییر دهد؛ اقدامی که همواره با مخالفت فلسطینیان و محکومیت‌های بین‌المللی همراه بوده است.