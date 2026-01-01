به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبرزاده پنج شنبه شب در شورای اداری شهرستان طبس که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، اظهار کرد: عشقآباد شهرستانی تازهتأسیس است، اما از پیشینهای کهن برخوردار بوده و تاریخ و فرهنگ آن به قرن ششم هجری بازمیگردد که این موضوع در معماری منطقه بهوضوح قابل مشاهده است.
وی افزود: عشقآباد در سال ۱۳۴۳ بهعنوان روستا، در سال ۱۳۷۸ به شهر و در مردادماه ۱۴۰۳ به شهرستان ارتقا یافته و امروز دارای یک اثر ثبت جهانی با عنوان کاروانسرای محمد و ۳۵ اثر ثبت ملی است.
فرماندار عشقآباد با اشاره به ظرفیتهای مناسب صنایعدستی و گردشگری گفت: این شهرستان از توانمندیهای قابل توجهی در حوزه گردشگری برخوردار است که نیازمند حمایت و برنامهریزی برای بالفعلسازی است.
وی با قدردانی از موافقت وزارت میراث فرهنگی با ایجاد چارت تشکیلاتی اداره میراث فرهنگی در شهرستان عشقآباد، تصریح کرد: برای تکمیل این ساختار، تأمین نیروی انسانی شامل رئیس اداره، کارشناس و امور اداری ضروری است و استقرار تجهیزات و امکانات اداری نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
فرماندار عشقآباد تأمین اعتبار برای توسعه زیرساختهای گردشگری را از مطالبات اصلی شهرستان دانست و افزود: تقویت شبکههای آب، برق و گاز در محدوده اماکن تاریخی و گردشگری از جمله نیازهای جدی منطقه است.
اکبرزاده همچنین خواستار تخصیص اعتبار برای احیای خانههای مشارکتی شد و گفت: حدود ۷۰ خانه با قابلیت تبدیل به اقامتگاه و کاربری گردشگری در شهرستان شناسایی شده است.
فرماندار عشقآباد در ادامه به کاروانسرای ده محمد اشاره کرد و افزود: این اثر ارزشمند با تأمین چهار میلیارد تومان اعتبار، آماده بهرهبرداری خواهد شد و میتواند نقش مهمی در توسعه گردشگری شهرستان ایفا کند.
وی همچنین خواستار اختصاص اعتبار ویژه برای روستای هدف گردشگری شهرستان بهمنظور اجرای پروژههای زیربنایی و بهسازی زیرساختها شد و گفت: حمایت از فعالان صنایعدستی و توسعه گردشگری معدنی با توجه به ظرفیت معادن منطقه نیز از دیگر مطالبات شهرستان است.
فرماندار عشقآباد در پایان با تأکید بر نوپا بودن این شهرستان، ابراز امیدواری کرد: با حمایت وزارت میراث فرهنگی، شاهد رونق گردشگری و شکوفایی اقتصادی در عشقآباد باشیم.
