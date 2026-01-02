به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی، معاون خدماتشهری و محیطزیست شهرداری تهران با تاکید بر ساماندهی اصناف اظهار کرد: برخی از صنوف مانند شیمیاییفروشها، صنف چرم و کفش، صنف طلا و سایر فعالیتهایی که میتوانند به محیط پیرامونی شهر منتقل شوند، بهتر است در مجموعههای تخصصی خارج از شهر مستقر شوند.
وی افزود: به طور مثال اگر ما یک مجموعه بزرگ برای صنایع کفش و چرم، یک مجموعه بزرگ برای صنف طلا و یک مجموعه دیگر برای صنایع رنگ و فعالیتهای شیمیایی ایجاد کنیم، برای تولیدکنندگان بهتر است. این کار در دستور شهرداری قرار دارد و از قبل نیز ایده ایجاد شهرکهای کوچک تخصصی برای صنوف مختلف مطرح بوده است. در شهرکها؛ امنیت، دسترسی، رفتوآمد و سایر شرایط کاری تولیدکنندگان را فراهم خواهیم کرد. این امر برای شهروندان نیز بهتر است و میدانند که هر صنف را دقیقاً کجا میتوانند پیدا کنند.
گودرزی با اشاره به تردد و تراکم در مرکز شهر خاطرنشان کرد: هرجایی که صنوف متمرکز هستند حتی در حاشیه شهر، موضوع تردد و ترافیک را حتماً میبینیم. از تمرکز صنوف در مرکز شهر باید خارج شویم تا مسئله ترافیک را تا حدی بتوانیم مدیریت کنیم زیرا هرچقدر هم طرح ترافیک اجرا کنیم، اگر نتوانیم این حجم از صنوف را از مرکز خارج کنیم، هیچگاه مسئله ترافیکی مرکز شهر حل نخواهد شد.
معاون خدماتشهری شهرداری تهران ادامه داد: تولیدکنندگان و کارگرانشان ناچارند به این مجموعهها مراجعه کنند و مردم نیز برای خرید به آنها مراجعه خواهند کرد. ساماندهی این صنوف یک مسئله مشترک میان شهرداری، اتاق اصناف و اتحادیهها است. خوشبختانه در این زمینه مصوبات خوبی داشتیم برای اینکه این اتفاق را رقم بزنیم.
