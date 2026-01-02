حجت‌الله کارگران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۷:۵۰ صبح امروز، گزارش تصادف دو دستگاه خودرو در محور خمینی‌شهر به مرکز فرماندهی عملیات آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی‌شهر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله مأموران آتش‌نشانی از ایستگاه شماره دو به محل حادثه واقع در چهارراه پاسداران اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی‌شهر تصریح کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل و ایمن‌سازی کامل صحنه، اقدام به رهاسازی مصدوم حادثه کردند که یک زن حدوداً ۴۵ ساله بود و سپس وی را تحویل عوامل اورژانس دادند.

وی خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه توسط عوامل راهور بررسی و متعاقباً اعلام خواهد شد.