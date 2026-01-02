  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

اکبری: ۳ حفار غیرمجاز در بندپی بابل دستگیر شدند

بابل- رئیس دادگاه عمومی بخش بندپی بابل از دستگیری سه نفر حفار غیرمجاز در راستای اجرای طرح مبارزه با سوداگران میراث فرهنگی خبر داد.

میثم اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حسب دستور قضائی و در ادامه اقدامات قانونی برای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و صیانت از میراث فرهنگی، ضابطین قضائی موفق شدند سه متهم را که طی چند ماه گذشته به‌صورت غیرقانونی اقدام به حفاری می‌کردند، شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس دادگاه عمومی بخش بندپی ادامه داد: در این عملیات، متهمان به همراه ادوات و ابزار حفاری غیرمجاز دستگیر شدند و با توجه به اینکه افراد مذکور از اهالی شهرهای همجوار بوده‌اند، برای آنان پرونده قضائی تشکیل و رسیدگی قانونی در دستور کار قرار گرفته است.

اکبری با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائی با هرگونه تعرض به میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: حفظ آثار تاریخی و فرهنگی وظیفه‌ای همگانی است و با متخلفان در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد شد.

