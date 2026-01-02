اکبری: ۳ حفار غیرمجاز در بندپی بابل دستگیر شدند

میثم اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حسب دستور قضائی و در ادامه اقدامات قانونی برای مقابله با حفاریهای غیرمجاز و صیانت از میراث فرهنگی، ضابطین قضائی موفق شدند سه متهم را که طی چند ماه گذشته بهصورت غیرقانونی اقدام به حفاری میکردند، شناسایی و دستگیر کنند.
رئیس دادگاه عمومی بخش بندپی ادامه داد: در این عملیات، متهمان به همراه ادوات و ابزار حفاری غیرمجاز دستگیر شدند و با توجه به اینکه افراد مذکور از اهالی شهرهای همجوار بودهاند، برای آنان پرونده قضائی تشکیل و رسیدگی قانونی در دستور کار قرار گرفته است.
اکبری با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائی با هرگونه تعرض به میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: حفظ آثار تاریخی و فرهنگی وظیفهای همگانی است و با متخلفان در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد شد.
