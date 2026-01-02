  1. استانها
هرج و مرج یارگیری برای دشمن است؛ مطالبه مردم برخورد با مافیای اقتصادی

یاسوج-امام جمعه یاسوج گفت: هرگونه اخلال در نظم، حمایت تلویحی از دشمن تلقی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یاسوج، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات، به فضیلت ایام‌البیض اشاره کرد و گفت: این ایام فرصتی ارزشمند برای عبادت، روزه‌داری و اعتکاف است و نباید از فرصت کوتاه دنیا برای سعادت ابدی غفلت کرد.

وی با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، از سالگرد ارتحال آیت‌الله مصباح یزدی و سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی یاد کرد و افزود: سردار سلیمانی نماد اخلاص، مجاهدت و ایستادگی در برابر جبهه استکبار بود و نقش مهمی در مقابله با گروه‌های تکفیری و دفاع از حرم اهل‌بیت (ع) داشت.

امام جمعه یاسوج همچنین روز پدر را تبریک گفت و با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت زینب (س)، ایشان را الگوی صبر، مقاومت، بصیرت و ایستادگی برای همه انسان‌ها، به‌ویژه زنان و مردان مسلمان دانست.

دانشمندان و نخبگان هدف دشمن در ترورها

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به روز شهدای دانشجو و شهادت سید حسین علم‌الهدی و هم رزمانش، اظهار کرد: دانشجویان ایران اسلامی همواره در خط مقدم دفاع از استقلال، عزت و ارزش‌های این ملت حضور داشته‌اند و امروز نیز دانشمندان و نخبگان کشور هدف دشمنی‌ها و ترورها قرار می‌گیرند.

آیت الله حسینی با اشاره به سالروز اجرای طرح استعماری کشف حجاب در دوره رضاخان، تأکید کرد: حجاب دستور صریح الهی و از ضروریات دین اسلام است و نه‌تنها مانع پیشرفت جامعه نیست، بلکه عامل رشد، استحکام خانواده و حفظ کرامت انسانی است و جمهوری اسلامی نشان داده زنان با حفظ حجاب می‌توانند در همه عرصه‌های اجتماعی، علمی و مدیریتی نقش‌آفرین باشند.

اعتراض آرام و قانونی حق مردم است

وی در ادامه، با تفکیک میان اعتراض قانونی و اغتشاش، تصریح کرد: اعتراض آرام و قانونی حق مردم است، اما اغتشاش، تخریب اموال عمومی و تعرض به نیروهای انتظامی و امنیتی، خلاف شرع، قانون و مصالح کشور است و در شرایط جنگی به معنای کمک به دشمن محسوب می‌شود.

حمله به مراکز عمومی کار پیاده نظام دشمن است

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مردم ایران هرگز با ناامنی و آشوب همراهی نمی‌کنند، گفت: کسانی که به مراکز عمومی و امنیتی حمله می‌کنند، پیاده‌نظام دشمن هستند و برخورد قاطع با آنان ضروری است.

وی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اشاره کرد و افزود: بخشی از مشکلات ناشی از تحریم دشمن است، اما بخش مهمی به سو تدبیرها و مافیای اقتصادی داخلی بازمی‌گردد.

آیت الله حسینی تاکید کرد: مردم خواهان برخورد جدی با کسانی هستند که بیت‌المال را غارت می‌کنند و زندگی را بر مردم سخت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: اگر مسئولان از وجود چنین افرادی آگاه هستند، باید بدون ملاحظه و قاطعانه با آنان برخورد کنند تا اعتماد عمومی و آرامش اقتصادی به جامعه بازگردد.

