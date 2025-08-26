مطالبه گری رسانه ها مبتنی بر عدالت و منطق باشد

آیت الله حسینی در نشست با اصحاب رسانه با تشکر از زحمات اصحاب رسانه اظهار کرد: از دغدغههایی که اصحاب رسانه در بخشهای مختلف و بیان مشکلات استان دارند تشکر میکنم.
وی با بیان اینکه اصحاب رسانه به عنوان افسران جنگ نرم مقابله با دشمن هستند، افزود: امروز مردم بر اساس تحلیل و اطلاعاتی که دارند تصمیم میگیرند و اگر تحلیلهای غلط و غیر کارشناسی و انحرافی در اذهان مردم و افکار مردم باشد و یا اطلاعات غلط در اذهان عمومی و افکار عمومی رسوخ کرد حتماً مردم تصمیم غلط میگیرند.
امام جمعه یاسوج گفت: اگر تصمیمها بر اساس تحلیلهای غلط انجام شود خسارتهای سنگینی به وجود میآید.
وی اساس حکومتهای استکباری را بر پایه تحلیلهای غلط بیان کرد و ادامه داد: مردم وقتی اطلاعات غلط داشته باشند و احادیث جعلی و اخبار کاذب باعث میشد که در یک سطح دیگر قرار بگیرند.
آیت الله حسینی با اشاره به اینکه مردم قدرت بزرگی در سرکوب حکومتهای استعماری دارند، تاکید کرد: در این جنگ ۱۲ روزه همه جهانیان نظاره گر بودند که همه دنیا در یک طرف و ایران اسلامی در یک طرف دیگر و این هم برای دفاع از حق و دفاع از ملت مظلوم فلسطین بود که رسانهها میتوانند کمک کنند.
وی با بیان اینکه در بحث فتنه برخی از رسانهها طرف آن را گرفتند، گفت: این رسانهها به جای اینکه طرف مردم و ملت باشند اما به دنبال ایجاد آشوب و فتنه میکنند.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با تشکر از زحمات اصحاب رسانه، گفت: اخبار رسانهها را رصد و میبینیم و در راستای تقویت پایههای نظام و مصالح مردم تلاش میکنید.
وی افزود: همانطور که رسانهها در کشور در حال تلاش هستند برای کشور و میدانهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، در استان نیز رسانه زحمت می کشند و توقع داریم که همانطور که کمک کار بودین الان هم قدم بردارید.
آیت الله حسینی با بیان اینکه برخی رسانه به جای اینکه مشکلات را بیان کنند پا روی مسائل مردم میگذارند و حتی چاهای ایجاد میکند.
مطالبه گری رسانهها مبتنی بر منطق و عدالت باشد
وی با اشاره به ابنکه رسانهها باید منتقد باشند، گفت: اما مطالبات رسانه باید مبتنی بر عدالت و منطقی باشد
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: رسانه وعدههای مسئولان و حتی برخی نمایندگان که به مردم دادند را نقد منصفانه کنند و این جسارت باید در رسانهها باشند.
ایمن سازی جادهها در استان مد نظر باشد
وی با اشاره به اینکه برخی جادههای ما مثل کت و شلوارهای نیم دوخته است، تصریح کرد: جادهها را باید یکی یکی تکمیل کنند تا ایمن سازی و تکمیل آنها به درستی انجام شود.
آیت الله حسینی با اشاره به اینکه حتی در ساخت بیمارستانها باید دقت نظر داشته باشیم، گفت: سعی بر ساخت بیمارستانها و درمانگاههای تخصصی باشد، نه اینکه فقط تکثیر بیمارستانها در برنامه باشد.
وی با اشاره به اینکه مردم این استان برای یک بالن زدن به استانهای همجوار میروند، افزود: اگر مرکز تخصصی قلب در استان وجود داشته باشیم این مشکلات به وجود نمیآید.
حجاب مسئله اجتماعی است
امام جمعه یاسوج با اشاره به اینکه اگر قانون به درستی اجرا سود مشکل عفاف و حجاب در کشور حل میشود، گفت: حجاب و عفاف یک مسئله اجتماعی بوده و مربوط به همه افراد است.
وی افزود: بی حجابی و بی حیایی یک بیماری مسری است و باید با آن برخورد شود.
مسئله سگ گردانی مورد نقد رسانهها باشد
آیت الله حسینی با اشاره به اینکه امروزه سگ گردانی به معضلی در شهر تبدیل شده است، گفت: رسانهها به این موضوعها ورود کرده و نقد کنند.
نظر شما