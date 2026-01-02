دری: تقویت صادرات غیرنفتی مسیر درست حمایت از اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله قربانعلی درینجفآبادی ظهر امروز در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه در اراک اظهار کرد: سیره و شخصیت امیرالمؤمنین علی (ع) الگویی کامل برای راهنمایی فردی و اجتماعی انسانها است.
وی افزود: بیش از ۱۰ هزار مسجد در سراسر کشور برای برگزاری مراسم اعتکاف آماده شده و در این ایام، دعا و نیایش برای رفع مشکلات کشور و بهبود معیشت مردم توصیه شده است.
دری نجفآبادی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران سرزمین امام زمان (عج) است و عبور از مشکلات با تقویت ایمان، معنویت و باورهای دینی ممکن است.
وی ادامه داد: قرآن کریم بر مودت واقعی با اهلبیت (ع) تأکید کرده و این ایام فرصتی برای تقویت پیوند قلبی با پیامبر (ص) و خاندان ایشان است.
دری نجفآبادی تاکید کرد: نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه از گنجینههای منحصر بهفرد فرهنگ اسلامیاند که نمونهای مشابه آنها در دیگر مکاتب یافت نمیشود.
خطیب جمعه اراک افزود: ملتهای مسلمان در برابر نظامهای ظالم به آموزههای پیامبر (ص)، امام راحل و رهبر انقلاب تکیه دارند و راه نجات، بازگشت به معنویت، عدالت و ولایت الهی است.
وی گفت: سبک زندگی اهل تقوا مبتنی بر فضیلتهای اخلاقی، عفاف، حیا، مدارا با مردم، عبادت، انس با قرآن و شبزندهداری است.
دری نجفآبادی تصریح کرد: بیتقوایی زمینهساز خشونت، خیانت و جنایت است در حالی که انسان باتقوا همواره خود را در محضر خداوند پاسخگو میداند.
وی ادامه داد: ترویج تقوا باید از خانواده و تربیت فرزندان آغاز شود تا جامعهای سالم و مسئولیتپذیر شکل گیرد.
خطیب جمعه اراک بیان کرد: معرفی عمیق سیره و اخلاق علوی به نسل جوان ضروری است تا در برابر جریانهای انحرافی مصون بمانند.
وی با اشاره به اینکه تقویت صادرات غیرنفتی، مسیر درست حمایت از اقتصاد ملی است افزود: هیچیک از منابع مالی کشور نباید صرف امور غیرمولد، هزینههای تشریفاتی، تجملگرایی و سفرهای غیرضروری شود.
دری نجفآبادی تاکید کرد: این رویکرد، مطالبه مشروع مردم است و مسئولان موظفند در پیگیری امور اقتصادی مراقب باشند که اقداماتشان به نفع دشمنان تمام نشود.
امام جمعه اراک با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و برخی ناآرامیهای اجتماعی گفت: مطالبه اصلی و بهحق مردم در شرایط کنونی، ایجاد امنیت، ثبات و آرامش پایدار در جامعه است و این موضوع باید در صدر اولویتهای تصمیمگیری و سیاستگذاری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه پیگیری مطالبات معیشتی و اقتصادی حق طبیعی مردم است افزود: در کنار این مطالبات، حفظ آرامش عمومی و جلوگیری از تنش، بینظمی و ناامنی، ضرورتی انکارناپذیر محسوب میشود.
امام جمعه اراک افزود: امنیت اجتماعی بستر اصلی برای حل مشکلات، اصلاح ساختارها و بهبود شرایط زندگی مردم است و بدون آن، هیچ برنامه اقتصادی یا اجتماعی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی با گرامیداشت هفته مقاومت و یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تأکید کرد: راه و مکتب شهید سلیمانی، نماد اخلاص، مقاومت و خدمت صادقانه به مردم است و زنده نگهداشتن این فرهنگ، نقش مهمی در حفظ عزت و امنیت کشور دارد.
