شاه حسینی: حضور مردم در ۹ دی مشروعیت نظام را تثبیت کرد

حجت‌الاسلام غلامرضا شاه‌حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش تاریخی مردم در نهم دی‌ماه اظهار کرد: حضور گسترده ملت ایران در این روز، مشروعیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی را تثبیت کرد و نشان داد پشتوانه اصلی انقلاب، آگاهی و بصیرت مردم است.

استاد دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی استان مرکزی افزود: از زاویه اجتماعی، ۹ دی نماد بازگشت اعتماد عمومی و همبستگی ملی است، مردمی با سلیقه‌ها و نگرش‌های مختلف با یک دغدغه مشترک یعنی حفظ امنیت، عزت و ثبات کشور، نشان دادند جامعه ایرانی در لحظات حساس قدرت تشخیص «خط اصلی» را دارد.

حجت الاسلام شاه‌حسینی با اشاره به ابعاد سیاسی این روز گفت: ۹ دی تأکید بر نقش مردم به‌عنوان ستون اصلی نظام جمهوری اسلامی است و در این روز ثابت شد که مشروعیت و اقتدار نظام، نه صرفاً در ساختارها، بلکه در حضور آگاهانه مردم ریشه دارد و همین بصیرت توانست بسیاری از محاسبات دشمن را بر هم زند و معادلات تحمیلی را بی‌اثر کند.

وی با بیان اینکه به لحاظ فرهنگی و اعتقادی، ۹ دی جلوه‌ای از غیرت دینی و پاسداری از ارزش‌هاست، گفت: زمانی که حرمت مقدسات و باورهای عمیق مردم هدف قرار گرفت، ملت ایران با آرامش اما قاطعیت مرز خود را مشخص کردند و این واکنش برخاسته از ایمان، عقلانیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بود.

این پژوهشگر فرهنگی استان مرکزی بیان کرد: روز تاریخی، ۹ دی به عنوان نقطه عطفی در حافظه جمعی ملت ایران ثبت شد تا یادآور این حقیقت باشد که بحران‌ها می‌گذرند، اما بصیرت و آگاهی مردم ضامن عبور از فتنه‌هاست.

وی گفت: این روز به ما آموخت که دشمن ممکن است چهره عوض کند، اما راه مقابله همواره شناخت، صبر و وحدت است.

شاه‌حسینی تصریح کرد: نهم دی روز بزرگ‌دلی ملت ایران است؛ روزی که مردم نه از سر هیجان، بلکه با درک عمیق شرایط، مسئولیت تاریخی خود را ادا کردند و نشان دادند این ملت، وقتی بصیر باشد، شکست‌ناپذیر است.