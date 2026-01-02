فوقی: اعتکاف میدان تمرین صبر و بصیرت برای جامعه امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی فوقی، ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ۱۲ دی‌ماه اصفهان، با تأکید بر نقش اعتکاف در ارتقای معنویت و آگاهی اجتماعی، اظهار کرد: آئین اعتکاف به‌عنوان یک فرصت ناب معنوی، بستر مناسبی برای افزایش سعه‌صدر، صبر و بصیرت در جامعه‌ای است که در مسیر تحقق اهداف بزرگ الهی و انقلابی حرکت می‌کند.

اعتکاف؛ پاسخ معنوی به سختی‌های مسیر زندگی

وی با اشاره به فلسفه خلقت انسان افزود: خداوند متعال برای انسان هدفی متعالی تعیین کرده و مسیر رسیدن به این هدف، با آزمون‌ها، دشواری‌ها و فراز و نشیب‌های متعددی همراه است که عبور از آن، نیازمند آمادگی روحی و درونی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع) تصریح کرد: رسیدن به مقصد الهی تنها برای کسانی ممکن است که از صبر و بصیرت برخوردار باشند و اعتکاف، یکی از مؤثرترین ابزارها برای تقویت این دو سرمایه انسانی به شمار می‌رود.

فوقی با اشاره به آیات قرآن کریم و خطاب الهی به پیامبر اکرم (ص) درباره نماز شب گفت: عبادت، به‌ویژه در خلوت شبانه، منبعی برای دریافت انرژی معنوی و افزایش توان تحمل مسئولیت‌های سنگین اجتماعی است و اعتکاف این ظرفیت را به‌صورت متمرکز در اختیار مؤمنان قرار می‌دهد.

آغاز رزمایش معنوی اعتکاف در ماه رجب

وی با بیان اینکه مراسم اعتکاف از سحرگاه سیزدهم ماه رجب آغاز می‌شود، افزود: مردان، زنان، نوجوانان و جوانان با قطع ارتباط موقت از مشغله‌های روزمره، سه روز را در مساجد به عبادت، تهذیب نفس و بازسازی ارتباط خود با خالق هستی اختصاص می‌دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای افزایش آستانه تحمل و آمادگی برای رویارویی با مسائل سال آینده دانست و گفت: فردی که با دستاوردهای معنوی اعتکاف به جامعه بازمی‌گردد، با صبر و بصیرت بیشتری مسیر زندگی خود را ادامه می‌دهد.

### رشد مشارکت مردمی و تنوع قالب‌های اعتکاف در اصفهان

فوقی با اشاره به مأموریت سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: برنامه‌ریزی، هدایت و پشتیبانی مراسم اعتکاف در مراحل پیش، حین و پس از اجرا بر عهده این سازمان است و امسال با تشکیل ستادهای تسهیل‌گر و اجرایی، بستر مناسبی برای حضور گسترده مردم فراهم شده است.

وی از رشد حدود ۳۰ درصدی مشارکت در اعتکاف امسال خبر داد و افزود: استان اصفهان با حدود ۹۰۰ مسجد برگزارکننده، نزدیک به ۱۰ درصد از مساجد معتکف کشور را در اختیار دارد و حدود ۱۳۰ هزار نفر از معتکفان کشور از این استان هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به تنوع برنامه‌ها گفت: علاوه بر اعتکاف‌های عمومی، اعتکاف‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، فرهنگیان، مادر و کودک، مادر و دختر، پدر و پسر و اعتکاف‌های سه‌نسلی برگزار می‌شود که همین تنوع موجب افزایش استقبال اقشار مختلف جامعه شده است.

فوقی از برگزاری دوره‌های آموزشی برای مساجد مجری اعتکاف خبر داد و افزود: حدود ۷۰۰ مسجد در دوره‌های توجیهی شرکت کرده‌اند و محتوای آموزشی و اجرایی لازم برای مراحل پیش، حین و پس از اعتکاف در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.

«زندگی با آیه‌ها»؛ پیوند اعتکاف با سبک زندگی قرآنی

وی طرح «زندگی با آیه‌ها» را از برنامه‌های محتوایی شاخص اعتکاف امسال برشمرد و گفت: این طرح با بهره‌گیری از سامانه و نرم‌افزار ویژه، امکان انس با آیات قرآن، حفظ، تدبر و تعهد عملی به مفاهیم قرآنی را برای معتکفان و حتی افرادی که امکان حضور در اعتکاف را ندارند، فراهم کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در پایان تأکید کرد: مأموریت سازمان تبلیغات اسلامی با پایان سه روز مراسم اعتکاف به اتمام نمی‌رسد و آسیب‌شناسی، بررسی نقاط قوت و ضعف و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفی اعتکاف در سال‌های آینده، از برنامه‌های جدی این مجموعه است.

وی تصریح کرد: اعتکاف، اگر با صبر و بصیرت به پایان برسد، می‌تواند انسان‌هایی تربیت کند که در میدان اجتماع، با استقامت و آگاهی از ارزش‌های دینی و انقلابی دفاع کنند.