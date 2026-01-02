قریشی: سردار حاج قاسم سلیمانی تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با بیان اینکه این سردار بزرگ اسلام و انقلاب، شخصیتی بود که همواره تهدیدها را به فرصت تبدیل می‌کرد، اظهار کرد: سردار شهید سلیمانی با اخلاص، شجاعت و درایت، در مسیر عزت و امنیت کشور گام برمی‌داشت. سردار سلیمانی انسانی بزرگ و تربیت‌یافته مکتب ولایت بود و به‌درستی می‌توان او را مالک‌اشتر مقام معظم رهبری دانست.

وی با اشاره به تشییع باشکوه این شهید والامقام افزود: حضور میلیونی و کم‌نظیر مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر سردار سلیمانی، نشانه‌ای روشن از جایگاه مردمی و عمق تأثیرگذاری این سرباز مخلص انقلاب بود. این حضور، پیام روشنی برای دشمنان داشت که ملت ایران قدردان خادمان صادق خود است.

امام جمعه ارومیه با اشاره به وصیت‌نامه شهید سلیمانی تصریح کرد: این شهید بزرگوار بارها در وصیت‌نامه خود مردم را به حمایت، تبعیت و پشتیبانی از مقام معظم رهبری دعوت کرده است که این توصیه، نقشه راهی روشن برای حفظ انقلاب و عبور از فتنه‌ها و توطئه‌هاست.

حجت الاسلام قریشی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: انسجام و وحدت ملی با تکیه بر بصیرت عمومی، تبعیت از ولایت فقیه و همدلی میان اقشار مختلف جامعه، مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

ایام اعتکاف فرصت ارزشمندی برای خودسازی و تقویت ایمان است

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی، در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه ارومیه با اشاره به در پیش بودن ۱۳ رجب و آغاز ایام‌البیض، این روزها را از ایام بسیار بافضیلت و پربرکت در تقویم اسلامی دانست و اظهار کرد: ایام اعتکاف فرصتی کم‌نظیر برای خودسازی، تقویت ایمان و بازگشت به معنویت است که باید از آن به‌صورت کامل، عمیق و هدفمند استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی جوانان و نوجوانان از این فرصت معنوی افزود: روزه‌داری در سه روز ایام‌البیض از توصیه‌های مؤکد پیامبر گرامی اسلام (ص) است و ثواب و آثار فراوانی برای فرد و جامعه دارد و حضور پرشور نسل جوان در این برنامه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت دینی، اخلاقی و انقلابی آنان باشد و مساجد را به کانون‌های زنده معنویت و تربیت تبدیل کند.

امام جمعه ارومیه در ادامه به ایام سالگرد رحلت آیت‌الله مصباح یزدی اشاره کرد و گفت: این عالم بزرگ، شخصیتی انقلابی، موقعیت‌شناس و از مدافعان جدی ولایت فقیه بود که عمر خود را در مسیر تبیین معارف اسلامی، فلسفه اسلامی و دفاع از مبانی انقلاب اسلامی صرف کرد.

وی با یادآوری پیام مقام معظم رهبری در پی رحلت این عالم فقید خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام خود، آیت‌الله مصباح یزدی را عالمی بزرگ، مجاهدی بی‌نظیر و شخصیتی انقلابی توصیف کردند که این تعبیر، بیانگر جایگاه رفیع علمی و انقلابی ایشان است. آثار و اندیشه‌های این عالم فرزانه همچنان می‌تواند راهگشای نسل‌های آینده در مسیر انقلاب اسلامی باشد.

مسئولان مطالبات به حق مردم را با سعه صدر پاسخ دهند

وی در ادامه به مسائل و مطالبات اقتصادی مردم پرداخت و گفت: امروز مشکلات معیشتی و اقتصادی از دغدغه‌های جدی مردم است و برخی از این مطالبات کاملاً به‌حق است و مسئولان باید با سعه‌صدر، احترام و روحیه خدمتگزاری، سخنان و خواسته‌های مردم را بشنوند و برای حل مشکلات آنان تلاش عملی و مؤثر داشته باشند؛ همان‌گونه که بارها در خطبه‌های نماز جمعه سراسر کشور بر ضرورت پاسخگویی و کارآمدی دولتمردان تأکید شده است.

حجت الاسلام قریشی با تأکید بر تفاوت میان اعتراض و اغتشاش خاطرنشان کرد: اعتراض قانونی و مطالبه‌گری حق مردم است، اما اغتشاش و ناامنی مسیری جداگانه و در خدمت اهداف دشمنان است و رهبر معظم انقلاب تصریح کردند که دشمن در مقاطعی، از جمله در یک دوره ۱۲ روزه، حساب ویژه‌ای روی مردم باز کرده بود، اما در این توطئه ناکام ماند و امروز نیز تلاش دارد با ایجاد اغتشاش، اهداف خود را دنبال کند که ملت ایران با بصیرت و هوشیاری، این نقشه‌ها را خنثی خواهد کرد.

وی با اشاره به حمایت علنی رژیم صهیونیستی و موساد از اغتشاشات اخیر گفت: در روزهای گذشته شاهد تهدیدها و موضع‌گیری‌های آشکار موساد در حمایت از ناامنی‌ها بودیم که نشان می‌دهد هدف نهایی دشمنان، سوریه‌سازی و لیبی‌سازی ایران اسلامی است. بر همین اساس، حفظ انسجام، وحدت ملی و هوشیاری عمومی یک ضرورت انکارناپذیر است.

امام جمعه ارومیه تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و پیروی از ولایت، همواره توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده و در آینده نیز اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند و امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ اتحاد و تقویت همبستگی ملی، کلید عبور از مشکلات و تضمین‌کننده عزت و اقتدار کشور است.