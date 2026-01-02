نجات مصدوم حادثه سقوط در ارتفاعات آبیدر با تلاش اورژانس کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی ظهر جمعه به خبرنگاران رسانههای گروهی اعلام کرد: در پی اعلام سقوط یک نفر در ارتفاعات کوه آبیدر سنندج، بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه منطقه چهار اورژانس ۱۱۵ سنندج به محل حادثه اعزام شد.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش حادثه، کارشناسان اورژانس در کوتاهترین زمان ممکن به منطقه اعزام شدند و با وجود شرایط سخت جوی و سرمای شدید، خود را به مصدوم رساندند.
وی افزود: در این مأموریت، کارشناسان اورژانس آقایان فتحی و اللهویسی با تلاش شبانهروزی و روحیهای جهادی، اقدامات درمانی اولیه را در محل حادثه انجام داده و پس از تثبیت وضعیت بالینی مصدوم، وی را با رعایت کامل اصول ایمنی به مرکز درمانی منتقل کردند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان با اشاره به دشواریهای عملیاتهای کوهستانی بیان کرد: این مأموریت نمونهای روشن از ایثار، تعهد و آمادگی کامل نیروهای اورژانس ۱۱۵ استان است که در سختترین شرایط جغرافیایی و جوی، نجات جان انسانها را در اولویت قرار میدهند.
هدائی در پایان ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان اعزامی تأکید کرد: اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان آمادگی کامل برای پاسخگویی به حوادث کوهستانی و شرایط ویژه را دارد و نیروهای آن بدون وقفه در مسیر خدمترسانی به مردم استان فعالیت میکنند.
