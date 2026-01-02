https://mehrnews.com/x3b3RG ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰ کد خبر 6710435 استانها گیلان استانها گیلان ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰ بارش شدید برف در گردنه حیران آستارا آستارا- بارش شدید برف گردنه حیران آستارا را سفیدپوش کرده و تردد در این محور کوهستانی با احتیاط و کندی ادامه دارد. دریافت 29 MB کد خبر 6710435 کپی شد مطالب مرتبط آغاز بارش برف در گردنه حیران آستارا گردنه حیران سفیدپوش شد بارش ۳۰ سانتی برف در گردنه حیران؛ محور آستارا-اردبیل باز است تصاویری از عملیات برفروبی در گردنه حیران آستارا چهره برفی گردنه حیران در آستارا گردنه حیران در آستارا سفید پوش شد برچسبها گردنه حیران آستارا برف و کولاک
