۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

بارش شدید برف در گردنه حیران آستارا

بارش شدید برف در گردنه حیران آستارا

آستارا- بارش شدید برف گردنه حیران آستارا را سفیدپوش کرده و تردد در این محور کوهستانی با احتیاط و کندی ادامه دارد.

